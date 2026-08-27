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Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»

27 августа, 19:38
5

Андрей Аршавин согласился только с одним из двух тезисов защитника «Зенита» Игоря Дивеева о силе «Спартака».

Игорь Дивеев сказал, что «Спартак» с Зе Луишем, Глушаковым и Промесом сильнее нынешнего. Согласны?

– Конечно. Сегодняшний «Спартак» по именам и фамилиям выглядит скромнее. Чемпионский он или нет – покажет сезон.

Если эти футболисты смогут добиться такого достижения, значит, и они – чемпионские. Пока тот состав кажется более качественным.

– Также Дивеев заявил, что «Спартак» – не претендент на золото, а за титул поборются только «Зенит» и «Краснодар».

– На мой взгляд, на чемпионство будут претендовать три команды: «Спартак», «Зенит» и «Краснодар».

  • «Спартак» в воскресенье дома победил «Зенит» – 2:0.
  • Красно-белые выиграли 4 из 5 стартовых матчей РПЛ, уступив только лидирующему «Краснодару».
  • Их следующий соперник – «Оренбург» (30 августа, 17:30 мск).

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Аршавин Андрей Дивеев Игорь
Комментарии (5)
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САДЫЧОК
1787851888
Дивеев с кривым интеллектом на лице. Странно , почему молчат Чердаки-но в каждом матче голы соперников из за ошибок Дивеева!
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Вомбат
1787856853
Что?! Нынешний Зенит будет претендовать на золото?! Это вряд ли. Время Семака прошло. Спартак, возможно, и поучаствует в чемпионской гонке. А может и нет. Пока равных соперников у Краснодара не видно.
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ySS
1787861944
Разговоры, разговоры... пять туров только сыграны...
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alefreddy
1787863151
надо ждать что кто то еще чего скажет и мусолить
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zigbert
1787897951
Все эти разговоры "выеденного яйца"не стоят.
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