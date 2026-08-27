Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»

Андрей Аршавин согласился только с одним из двух тезисов защитника «Зенита» Игоря Дивеева о силе «Спартака».
– Игорь Дивеев сказал, что «Спартак» с Зе Луишем, Глушаковым и Промесом сильнее нынешнего. Согласны?
– Конечно. Сегодняшний «Спартак» по именам и фамилиям выглядит скромнее. Чемпионский он или нет – покажет сезон.
Если эти футболисты смогут добиться такого достижения, значит, и они – чемпионские. Пока тот состав кажется более качественным.
– Также Дивеев заявил, что «Спартак» – не претендент на золото, а за титул поборются только «Зенит» и «Краснодар».
– На мой взгляд, на чемпионство будут претендовать три команды: «Спартак», «Зенит» и «Краснодар».
- «Спартак» в воскресенье дома победил «Зенит» – 2:0.
- Красно-белые выиграли 4 из 5 стартовых матчей РПЛ, уступив только лидирующему «Краснодару».
- Их следующий соперник – «Оренбург» (30 августа, 17:30 мск).
Источник: «Спорт-Экспресс»