Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»

Андрей Аршавин согласился только с одним из двух тезисов защитника «Зенита» Игоря Дивеева о силе «Спартака».

– Игорь Дивеев сказал, что «Спартак» с Зе Луишем, Глушаковым и Промесом сильнее нынешнего. Согласны?

– Конечно. Сегодняшний «Спартак» по именам и фамилиям выглядит скромнее. Чемпионский он или нет – покажет сезон.

Если эти футболисты смогут добиться такого достижения, значит, и они – чемпионские. Пока тот состав кажется более качественным.

– Также Дивеев заявил, что «Спартак» – не претендент на золото, а за титул поборются только «Зенит» и «Краснодар».

– На мой взгляд, на чемпионство будут претендовать три команды: «Спартак», «Зенит» и «Краснодар».