Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева

Юрий Семин поделился мнением о наказании для главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева от КДК РФС.
- Тренер не сдержал эмоций после гола в ворота «Рубина» на 64-й минуте, отмененного впоследствии из-за офсайда.
- Он повернулся к трибунам и начал выкрикивать нецензурные выражения, хлопать ладонью по кулаку сверху и направлять указательный палец в направлении болельщиков.
- КДК наказал его баном на 4 матча и штрафом в размере 400 тысяч рублей.
- Он пропустит игры «Балтики» с «Родиной», «Локомотивом», «Факелом» и «Зенитом».
– Свои эмоции и себя нужно держать. Эмоции нужно оставить на раздевалку, не надо ни в коем случае провоцировать людей.
– В вашей карьере был похожий эпизод?
– Каждый из нас был близок к этому, и я тоже. Тоже иной раз получал дисквалификацию за эмоции.
Нужно обязательно сделать поправки, мы работаем для людей, чтобы они ходили на футбол, чтобы с ними ходили дети и видели правильное поведение как игроков, так и тренеров.
Думаю, Талалаев сделает определенные выводы. Эмоции должны быть только на футбол, а не на все остальное.
Источник: «Матч ТВ»