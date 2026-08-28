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Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева

28 августа, 00:35
1

Юрий Семин поделился мнением о наказании для главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева от КДК РФС.

  • Тренер не сдержал эмоций после гола в ворота «Рубина» на 64-й минуте, отмененного впоследствии из-за офсайда.
  • Он повернулся к трибунам и начал выкрикивать нецензурные выражения, хлопать ладонью по кулаку сверху и направлять указательный палец в направлении болельщиков.
  • КДК наказал его баном на 4 матча и штрафом в размере 400 тысяч рублей.
  • Он пропустит игры «Балтики» с «Родиной», «Локомотивом», «Факелом» и «Зенитом».

– Свои эмоции и себя нужно держать. Эмоции нужно оставить на раздевалку, не надо ни в коем случае провоцировать людей.

– В вашей карьере был похожий эпизод?

– Каждый из нас был близок к этому, и я тоже. Тоже иной раз получал дисквалификацию за эмоции.

Нужно обязательно сделать поправки, мы работаем для людей, чтобы они ходили на футбол, чтобы с ними ходили дети и видели правильное поведение как игроков, так и тренеров.

Думаю, Талалаев сделает определенные выводы. Эмоции должны быть только на футбол, а не на все остальное.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика Семин Юрий Талалаев Андрей
Комментарии (1)
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aldo conte
1787899783
Как тренер может требовать с футболистов держать себя на поле в рамках правил, если сам правила не соблюдает?
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