«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности

Московское «Динамо» не сможет провести игру восьмого тура РПЛ на «ВТБ Арене».

Бело-голубые примут «Оренбург» 12 сентября на домашнем стадионе «Локомотива».

«Информируем, что домашняя игра 8-го тура РПЛ с «Оренбургом» перенесена с «ВТБ Арены».

В период с 11 по 13 сентября на «ВТБ Арене» запланировано другое мероприятие.

Благодарим ФК «Локомотив» и «РЖД Арену» за возможность организовать домашнюю игру «Динамо» на этом стадионе.

Приносим извинения нашим болельщикам за доставленные неудобства. Надеемся, что перенос не помешает обеспечить команде максимальную поддержку в важной игре!» – говорится в официальном заявлении динамовцев.