Аршавин оценил продажу Батракова «Локомотивом»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин считает большой сумму трансфера, которую «Галатасарай» заплатил за полузащитника Алексея Батракова.

– Как вы отнеслись к трансферу Алексея Батракова в «Галатасарай»?

– Положительно. Это талантливый футболист, большая звезда нашей лиги. И ему надо двигаться дальше. То, что путь лежит через «Галатасарай», – не самый плохой вариант.

– Думаете, он станет для него трамплином для переезда в команду из топ-чемпионата Европы?

– Так должно быть. По своим качествам Алексей заслуживает места в основном составе «Галатасарая». Стамбульцам предстоит участие в Лиге чемпионов, и если Батраков себя здорово проявит, то, конечно, чей-то взгляд на него упадет. А может быть, он уже под наблюдением и в какой-то момент его купят.

– Если оценивать трансфер с позиции руководства «Локо», стоило ли его продавать за эту сумму? Или можно было выручить и больше?

– Мне кажется, заплаченные турками деньги – большие для 21-летнего футболиста из России, который не выступал в еврокубках. «Локомотиву» нужны средства. Так что здесь все разумно.