Аршавин оценил продажу Батракова «Локомотивом»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин считает большой сумму трансфера, которую «Галатасарай» заплатил за полузащитника Алексея Батракова.
– Как вы отнеслись к трансферу Алексея Батракова в «Галатасарай»?
– Положительно. Это талантливый футболист, большая звезда нашей лиги. И ему надо двигаться дальше. То, что путь лежит через «Галатасарай», – не самый плохой вариант.
– Думаете, он станет для него трамплином для переезда в команду из топ-чемпионата Европы?
– Так должно быть. По своим качествам Алексей заслуживает места в основном составе «Галатасарая». Стамбульцам предстоит участие в Лиге чемпионов, и если Батраков себя здорово проявит, то, конечно, чей-то взгляд на него упадет. А может быть, он уже под наблюдением и в какой-то момент его купят.
– Если оценивать трансфер с позиции руководства «Локо», стоило ли его продавать за эту сумму? Или можно было выручить и больше?
– Мне кажется, заплаченные турками деньги – большие для 21-летнего футболиста из России, который не выступал в еврокубках. «Локомотиву» нужны средства. Так что здесь все разумно.
- 20 августа «Галатасарай» приобрел 21-летнего Батракова у «Локомотива» за 25 миллионов евро плюс 4 миллиона бонусами. Также российский клуб сможет получить 10% от суммы перепродажи полузащитника, если она превысит 25 миллионов евро.
- Батраков может дебютировать в новой команде 29 августа в домашнем матче 3-го тура турецкой Суперлиги с «Гезтепе».
- Он подписал с «Галатасараем» контракт на 5 лет.