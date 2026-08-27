Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление Александера Чеферина.

Президент УЕФА ответил, когда будет снят бан с российского футбола: «Сейчас просто невозможно принять другое решение. И так будет, пока военный конфликт не кончится».

«По сути Чеферин сказал, что он ничего не решает, а его хозяева добро на наш допуск не дали. За это отвечают другие люди.

17-летние ребята ничего не решают, это сегрегация по паспорту. На момент начала СВО им было по 13-14 лет.

Эти чиновники не только делают плохо нам, но и закапывают себя, не пуская юношей. Зато потом они будут рассказывать, какие они белые и пушистые.

В биатлоне такая же ситуация. За такие дела надо таскать по судам, а там уж суд разберeтся», – сказал Губерниев.