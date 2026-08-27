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Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева

27 августа, 20:31
7

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил наказание главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева от КДК РФС.

  • Тренер не сдержал эмоций после гола в ворота «Рубина» на 64-й минуте, отмененного впоследствии из-за офсайда.
  • Он повернулся к трибунам и начал выкрикивать нецензурные выражения, хлопать ладонью по кулаку сверху и направлять указательный палец в направлении болельщиков.
  • КДК наказал его баном на 4 матча и штрафом в размере 400 тысяч рублей.
  • Он пропустит игры «Балтики» с «Родиной», «Локомотивом», «Факелом» и «Зенитом».

– Решение КДК могло быть жестче или мягче. Мне кажется, даже у него самого не было сомнений, что он получит дисквалификацию за свой жест, потому что раз за разом ситуация повторяется, раз за разом Андрей Викторович раскаивается, говорит вполне понятные и объективные вещи.

Такое бывает, когда в тренера вселяются бесы. Перед игрой Талалаев – это один человек, во время игры – совсем другой. Думаю, к его дисквалификациям все уже привыкли, включая членов КДК.

В прошлом сезоне у него было три и четыре матча дисквалификации, с учетом нынешнего наказания Андрей Викторович пропустит почти круг чемпионата. Сумма штрафа тоже немаленькая, но регламент един для всех вне зависимости от твоих регалий, характера, внутреннего мира и настроения.

Вадим Евсеев в одной из программ жаловался, что его оштрафовали на 200 тысяч рублей за «мляканье». Талалаев вряд ли будет сильно горевать на эту тему.

Мы помним, как он, будучи тренером «Химок» и не будучи дисквалифицированным, смотрел первый тайм с трибуны, а потом спускался на поле. Сейчас у него появилось свое место на стадионе в Калининграде.

Обидно за Андрея Викторовича, что он постоянно попадает под эти дисквалификации, но что есть, то есть.

– Если бы его не устраивало, наверняка старался бы избегать ненужных жестов. Значит, соглашается с правилами игры.

– Без Талалаева российский футбол оскудел бы, без его флеш‑интервью, красивых и очень тонких подколок в адрес коллег, команд, судей.

Тренер прекрасно понимает последствия, и в этой системе координат он такой шоумен, который – сознательно или нет – получает дисквалификации и принимает эти правила игры.

С другой стороны, потом он может сказать, чтобы [его помощники] Юрий Нагайцев и его сын Андрей Талалаев‑младший больше управляли игрой, находясь у кромки поля. В этом, возможно, Талалаев видит свой стратегический шаг.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей Генич Константин
Комментарии (7)
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Император Бомжей
1787853095
Каким же надо быть конченым быть идиотом, что бы сына назвать, также как и себя!?))(Кроме военного времени, ВОВ) там то понятно.. Я все время охереваю с таких гениев, которые типо Сан Саныч, Андрей Андрейч .. Типо за кружкой пиваса сидели дома, и такие.. Да по куй, пусть будет Андрей тоже! А потом начинают рассказывать сказки, типо Андрей, это дед, в честь деда назвали.. Потому что тот, был хороший мужик!!)) Ну судя по Талалаеву старшему, он просто идиот и назвал сына в честь себя! Андрей !!
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Хулиганин
1787854187
Талалаев яркий пример, когда язык опережает мысли.
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subbotaspartak
1787854558
Без Талалаева российский футбол оскудел бы, без его флеш‑интервью, красивых и очень тонких подколок в адрес коллег, команд, судей..... Ещё бы в футбол играл...
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