⚡️ Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года

Бывший полузащитник сборной России Алан Дзагоев решил закончить карьеру.

Греческая «ПАС Ламия» объявила о расторжении контракта с игроком по обоюдному согласию.

Хавбеку в июне исполнилось 33 года. Причиной ухода из футбола стала серьезная травма колена.