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    ⚡️ Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года

    Бывший полузащитник сборной России Алан Дзагоев решил закончить карьеру.

    Греческая «ПАС Ламия» объявила о расторжении контракта с игроком по обоюдному согласию.

    Хавбеку в июне исполнилось 33 года. Причиной ухода из футбола стала серьезная травма колена.

    • Дзагоев наиболее известен по выступлениям за ЦСКА с 2008 по 2022 год.
    • Также он поиграл за «Рубин» и «ПАС Ламию».
    • За сборную России провел 59 матчей, забил 9 голов и сделал 8 ассистов.
    • Алан – 3-кратный чемпион России, 4-кратный обладатель Кубка России, 4-кратный обладатель Суперкубка России.

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    Источник: сайт «ПАС Ламия»

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    Сегодня, 14:02
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2137

      Айболид 1 час назад

      Теперь отрастит усы и в депутаты .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8033

      Semenycch 3 часа назад

      Скатертью дорога!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +943

      Цугундeр 4 часа назад

      Страсть к барбарискам и поддельному свидетельству о рождении довели бриллиант
      до цугундера . Не жалко.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +854

      Октавиус 5 часов назад

      отмучился

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      ЗаЖиМ 5 часов назад

      Раз, два, три... На пенсию иди!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +624

      odessakmv 5 часов назад

      35 по факту... давно пора

      1
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