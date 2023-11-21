⚡️ Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года

Бывший полузащитник сборной России Алан Дзагоев решил закончить карьеру.
Греческая «ПАС Ламия» объявила о расторжении контракта с игроком по обоюдному согласию.
Хавбеку в июне исполнилось 33 года. Причиной ухода из футбола стала серьезная травма колена.
- Дзагоев наиболее известен по выступлениям за ЦСКА с 2008 по 2022 год.
- Также он поиграл за «Рубин» и «ПАС Ламию».
- За сборную России провел 59 матчей, забил 9 голов и сделал 8 ассистов.
- Алан – 3-кратный чемпион России, 4-кратный обладатель Кубка России, 4-кратный обладатель Суперкубка России.
Источник: сайт «ПАС Ламия»