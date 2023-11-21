Дзагоев хочет завершить карьеру после двух матчей за «ПАС Ламию»

Экс-полузащитник сборной России Алан Дзагоев близок к уходу из профессионального футбола.

33-летний хавбек склоняется к завершению карьеры, поскольку получил серьезную травму.

Греки убеждают его не торопиться с принятием итогового решения – они готовы подождать его разумное количество времени.