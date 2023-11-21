Дзагоев хочет завершить карьеру после двух матчей за «ПАС Ламию»

Экс-полузащитник сборной России Алан Дзагоев близок к уходу из профессионального футбола.
33-летний хавбек склоняется к завершению карьеры, поскольку получил серьезную травму.
Греки убеждают его не торопиться с принятием итогового решения – они готовы подождать его разумное количество времени.
- Дзагоев перешел в «ПАС Ламию» в качестве свободного агента в конце сентября.
- За новую команду он провел 2 неполных матча (14 минут).
- Контракт россиянина с греческим клубом рассчитан до конца сезона.
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