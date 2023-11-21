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  • Дзагоев хочет завершить карьеру после двух матчей за «ПАС Ламию»

Дзагоев хочет завершить карьеру после двух матчей за «ПАС Ламию»

21 ноября 2023, 00:18

Экс-полузащитник сборной России Алан Дзагоев близок к уходу из профессионального футбола.

33-летний хавбек склоняется к завершению карьеры, поскольку получил серьезную травму.

Греки убеждают его не торопиться с принятием итогового решения – они готовы подождать его разумное количество времени.

  • Дзагоев перешел в «ПАС Ламию» в качестве свободного агента в конце сентября.
  • За новую команду он провел 2 неполных матча (14 минут).
  • Контракт россиянина с греческим клубом рассчитан до конца сезона.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: Gazzetta.gr
Греция. Суперлига ПАС Ламия Дзагоев Алан
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