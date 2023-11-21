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    • Дзагоев хочет завершить карьеру после двух матчей за «ПАС Ламию»

    Дзагоев хочет завершить карьеру после двух матчей за «ПАС Ламию»

    Экс-полузащитник сборной России Алан Дзагоев близок к уходу из профессионального футбола.

    33-летний хавбек склоняется к завершению карьеры, поскольку получил серьезную травму.

    Греки убеждают его не торопиться с принятием итогового решения – они готовы подождать его разумное количество времени.

    • Дзагоев перешел в «ПАС Ламию» в качестве свободного агента в конце сентября.
    • За новую команду он провел 2 неполных матча (14 минут).
    • Контракт россиянина с греческим клубом рассчитан до конца сезона.

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    Источник: Gazzetta.gr

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