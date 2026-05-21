  • Оздоев и Чалов забили голы за свои клубы в последних матчах сезона

Оздоев и Чалов забили голы за свои клубы в последних матчах сезона

Сегодня, 08:36
2

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев забил гол в ворота «Панатинаикоса» в гостевом матче 6-го тура чемпионского плей-офф греческой Суперлиги.

Он открыл счет на 30-й минуте, а в итоге встреча завершилась вничью 2:2.

ПАОК занял итоговое 3-е место в чемпионате Греции и попал в квалификацию Лиги Европы.

33-летний Оздоев провел за свой клуб 50 матчей за сезон, в которых забил 9 голов и сделал 5 ассистов.

  • «Левадиакос», за который играет вратарь Юрий Лодыгин, занял в Суперлиге итоговое 6-е место. В 31 встрече за сезон россиянин пропустил 43 гола, сыграв на ноль в 6 матчах.
  • Еще один россиянин в чемпионате Греции защитник Игорь Калинин провел в этом сезоне 23 игры за «Пансерраикос». Перед последним туром клуб лишился шансов на спасение в Суперлиге, где занимает последнее 14-е место.

Принадлежащий ПАОКу нападающий Федор Чалов, арендованный «Кайсериспором», отметился голом в ворота «Коньяспора» в последнем туре турецкой Суперлиги.

Россиянин отличился на 74-й минуте, забив победный гол, – его команда победила 2:1. «Кайсериспор» ранее лишился шансов на спасение в элите и занял итоговое 17-е место.

У Чалова в этом сезоне 3 гола и 1 ассист в 24 матчах за ПАОК, а также 2+1 в 14 встречах за турецкий клуб.

  • Вместе с Чаловым за «Кайсериспор» в этом сезоне играли нападающий Герман Онугха (29 матчей, 8 голов, 1 ассист) и вингер Денис Макаров на правах аренды (13 игр без результативных действий).
  • Также из турецкой Суперлиги вылетел, заняв 16-е место, «Антальяспор». Российский защитник Георгий Джикия провел за команду 17 матчей, забил 2 гола.

Бывший тренер «Локомотива» и ЦСКА привел клуб к чемпионству в Греции 3
ПАОК может бесплатно отпустить Чалова: «Он точно не останется» 1
ПАОК не против избавиться от Чалова 5
Источник: «Бомбардир»
Греция. Суперлига Турция. Суперлига Левадиакос Пансерраикос Антальяспор Кайсериспор ПАОК Оздоев Магомед Джикия Георгий Лодыгин Юрий Калинин Игорь Чалов Федор Макаров Денис Онугха Герман
Комментарии (2)
TomskFan
1779343818
увы но чалов пробил днище
Ответить
zigbert
1779345412
Разродились под конец сезона. Молодцы.
Ответить
