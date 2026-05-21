Оздоев и Чалов забили голы за свои клубы в последних матчах сезона

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев забил гол в ворота «Панатинаикоса» в гостевом матче 6-го тура чемпионского плей-офф греческой Суперлиги.

Он открыл счет на 30-й минуте, а в итоге встреча завершилась вничью 2:2.

ПАОК занял итоговое 3-е место в чемпионате Греции и попал в квалификацию Лиги Европы.

33-летний Оздоев провел за свой клуб 50 матчей за сезон, в которых забил 9 голов и сделал 5 ассистов.

«Левадиакос», за который играет вратарь Юрий Лодыгин, занял в Суперлиге итоговое 6-е место. В 31 встрече за сезон россиянин пропустил 43 гола, сыграв на ноль в 6 матчах.

Еще один россиянин в чемпионате Греции защитник Игорь Калинин провел в этом сезоне 23 игры за «Пансерраикос». Перед последним туром клуб лишился шансов на спасение в Суперлиге, где занимает последнее 14-е место.

Принадлежащий ПАОКу нападающий Федор Чалов, арендованный «Кайсериспором», отметился голом в ворота «Коньяспора» в последнем туре турецкой Суперлиги.

Россиянин отличился на 74-й минуте, забив победный гол, – его команда победила 2:1. «Кайсериспор» ранее лишился шансов на спасение в элите и занял итоговое 17-е место.

У Чалова в этом сезоне 3 гола и 1 ассист в 24 матчах за ПАОК, а также 2+1 в 14 встречах за турецкий клуб.