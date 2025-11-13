Реакция ПАОКа на интерес ЦСКА к Чалову

В ПАОКе прокомментировали новость о возможном возвращении Федора Чалова в ЦСКА.
Сообщалось, что армейцы хотят арендовать нападающего грядущей зимой.
«Информация о том, что клуб или тренерский штаб хотят расстаться с Федором Чаловым, не соответствует действительности.
ПАОК не получал предложений и не располагает информацией об интересе со стороны ЦСКА. Федор является полноценным членом нашей команды», – сообщили в пресс-службе греческого клуба.
- 27-летний Чалов в ПАОКе с августа 2024 года
- Он забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 57 матчах.
- Контракт форварда с греками действует до лета 2027-го.
- Его рыночная стоимость – 7,5 миллиона евро.
Источник: Sport24