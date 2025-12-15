Введите ваш ник на сайте
ПАОК хочет избавиться от Чалова: известна причина

15 декабря, 18:36
10

Греческий журналист Костас Петротос сообщил о желании ПАОКа продать нападающего Федора Чалова.

«ПАОК хочет избавиться от Чалова в ближайшее время, потому что Фeдор играет плохо. Но мы не знаем, какие планы у самого Чалова.

Болельщики ПАОКа возлагали на него большие надежды, когда он переходил в греческий клуб, а теперь они очень разочарованы в нeм», – сказал Петротос.

  • 27-летний Чалов в ПАОКе с августа 2024 года
  • Он забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 61 матче.
  • Контракт форварда с греками действует до лета 2027-го.
  • Его рыночная стоимость – 5,5 миллиона евро.

Источник: Metaratings
Греция. Суперлига ПАОК Чалов Федор
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1765813787
Федя так и не стал, хорошим напом к сожалению, талант и потенциал огромные, но не тот характер у него оказался
Ответить
Цугундeр
1765814328
В Греции всё есть. Но мало пенальти.
Ответить
bset
1765815133
Ничего себе. А мы не знали про причину. Теперь знаем. Спасибо.
Ответить
Хулиганин
1765815283
Мы думали, что он плохо играет, а он вообще играть не умеет.
Ответить
FWSPM
1765819037
он не играет плохо он играет на уровне рпл. кони ваш выход
Ответить
odoon
1765841786
Вспоминаются рассказы о том, как ЦСКА решил за 25 лямов не продавать его в Кристал Пэлас)
Ответить
СПОРТ 21 века
1765844652
"Он забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 61 матче.." Вообще для русского футболиста это не такие плохие цифры в европейском чемпионате (бывало и хуже). А кого они ожидали видеть на поле Месси что ли? Чтобы в каждом матче забивал...? Тогда он не был бы русским и не играл бы в ПАОКе...
Ответить
zigbert
1765859443
В ЦСКА он сейчас как раз бы и пригодился.
Ответить
