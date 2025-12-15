ПАОК хочет избавиться от Чалова: известна причина

Греческий журналист Костас Петротос сообщил о желании ПАОКа продать нападающего Федора Чалова.

«ПАОК хочет избавиться от Чалова в ближайшее время, потому что Фeдор играет плохо. Но мы не знаем, какие планы у самого Чалова.

Болельщики ПАОКа возлагали на него большие надежды, когда он переходил в греческий клуб, а теперь они очень разочарованы в нeм», – сказал Петротос.