ПАОК хочет избавиться от Чалова: известна причина

Греческий журналист Костас Петротос сообщил о желании ПАОКа продать нападающего Федора Чалова.
«ПАОК хочет избавиться от Чалова в ближайшее время, потому что Фeдор играет плохо. Но мы не знаем, какие планы у самого Чалова.
Болельщики ПАОКа возлагали на него большие надежды, когда он переходил в греческий клуб, а теперь они очень разочарованы в нeм», – сказал Петротос.
- 27-летний Чалов в ПАОКе с августа 2024 года
- Он забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 61 матче.
- Контракт форварда с греками действует до лета 2027-го.
- Его рыночная стоимость – 5,5 миллиона евро.
Источник: Metaratings