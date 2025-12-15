Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Агент Чалова откровенно высказался о будущем форварда в ПАОКе

Агент Чалова откровенно высказался о будущем форварда в ПАОКе

15 декабря, 20:44
9

Шандор Варга, агент форварда ПАОКа Федора Чалова, надеется, что игрок зимой покинет греческий клуб.

«Ему там некомфортно, виноват тренер. Я бывший тренер и вижу, что там делается все глупо и неправильно. Это не вина Федора, очень надеюсь, что он уйдет зимой.

Уже есть пара вариантов, но не могу сейчас ничего говорить. Есть интерес от клубов РПЛ и других европейских чемпионатов, переход зимой возможен», – сказал агент.

  • 27-летний Чалов в ПАОКе с августа 2024 года
  • Он забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 61 матче.
  • Контракт форварда с греками действует до лета 2027-го.
  • Его рыночная стоимость – 5,5 миллиона евро.

ПАОК хочет избавиться от Чалова: известна причина 5
В ЦСКА оценили возможность возвращения Чалова 4
Акинфеев оценил шансы на возвращение Чалова в ЦСКА 4
Источник: «Советский спорт»
Греция. Суперлига ПАОК Чалов Федор
рылы
1765820942
это бывший агент аршавина, кокорина и стоичкова. а щас у него клиентов не осталось, кроме чалова. бамжует, по сути)
Ответить
andrei-sarap-yandex
1765821116
очень слабый игрок
Ответить
САНЁК17
1765821543
Да пусть обратно к коням переходит
Ответить
Интерес
1765822349
Как Эуропа на вкус?
Ответить
polt
1765823710
8+8 в 61 игре. Он что, на скамейке там сидит или это его уровень. Хотя что за вопрос, он и в ЦСКА немногого достиг, больше разговоров.
Ответить
BarStep
1765824279
Его в дверь гонят, а он обратно в окно лезет:)) Ну и Федя епт
Ответить
FCSpartakM
1765824367
Всем все нравится, кроме Феди с агентом?
Ответить
IVANRUS777
1765824709
Короче Рафик ни в чём не невиноват) Это всё тренер.
Ответить
FWSPM
1765827002
8+8 за два сезона это безусловно успех
Ответить
