Агент Чалова откровенно высказался о будущем форварда в ПАОКе

Шандор Варга, агент форварда ПАОКа Федора Чалова, надеется, что игрок зимой покинет греческий клуб.

«Ему там некомфортно, виноват тренер. Я бывший тренер и вижу, что там делается все глупо и неправильно. Это не вина Федора, очень надеюсь, что он уйдет зимой.

Уже есть пара вариантов, но не могу сейчас ничего говорить. Есть интерес от клубов РПЛ и других европейских чемпионатов, переход зимой возможен», – сказал агент.