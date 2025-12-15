Агент Чалова откровенно высказался о будущем форварда в ПАОКе

Шандор Варга, агент форварда ПАОКа Федора Чалова, надеется, что игрок зимой покинет греческий клуб.
«Ему там некомфортно, виноват тренер. Я бывший тренер и вижу, что там делается все глупо и неправильно. Это не вина Федора, очень надеюсь, что он уйдет зимой.
Уже есть пара вариантов, но не могу сейчас ничего говорить. Есть интерес от клубов РПЛ и других европейских чемпионатов, переход зимой возможен», – сказал агент.
- 27-летний Чалов в ПАОКе с августа 2024 года
- Он забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 61 матче.
- Контракт форварда с греками действует до лета 2027-го.
- Его рыночная стоимость – 5,5 миллиона евро.
Источник: «Советский спорт»