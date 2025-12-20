Назван еще один клуб РПЛ, где Чалов может оказаться зимой

Нападающий ПАОКа Федор Чалов может перейти в «Зенит».
«ПАОК предложил «Зениту» обменять Чалова на Страхиню Эраковича: обсуждение устное, без бумаг.
Пока СБГ рассчитывают продать серба за деньги, а Федор для них не первый кандидат в атаку. Но нельзя исключать перехода по той или иной схеме как Страхини в ПАОК, так и Федора в «Зенит», – написал источник.
- 27-летний Чалов в ПАОКе с августа 2024 года. На игрока сейчас также претендует ЦСКА.
- Он забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 61 матче.
- Контракт форварда с клубом действует до лета 2027-го.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова