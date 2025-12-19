Раскрыт клуб РПЛ, куда может перейти Чалов зимой

Нападающий ПАОКа Федор Чалов вскоре может вернуться в ЦСКА. Переговоры уже идут.

«Чалов может вернуться в ЦСКА в это зимнее трансферное окно. «Армейцы» уже ведут переговоры с представителями нападающего о его возвращении в Россию.

Подвижки в общении есть и довольно-таки неплохие. При этом Федя и сам не против вернуться в родные пенаты: главное для него – играть в футбол, а не отбывать номер.

В Греции у Чалова не получилось – с поставленными задачами не справился. За два года во всех турнирах забил лишь 8 мячей и отдал 8 голевых. Из-за этого главный тренер ПАОКа Рэзван Луческу выступил инициатором перехода – уверен был, что россиянин проиграл конкуренцию новичку, греку Якумакису. Поэтому коуч предложил купить нового форварда – русского шведа Александра Еремееффа из «Панатинаикоса».

Один из вариантов возвращения Чалова в ЦСКА – аренда. Клуб положительно смотрит на такой сценарий развития событий. Потому что он не настолько затратный, как полноценный трансфер + позволяет Феде не оставить мечту заиграть в Европе: благодаря возвращению может восстановиться, набрать форму и дальше пробовать себя за границей.

При этом информация об интересе «Зенита» к Чалову не совсем точная. СБГ никаких переговоров с ним не вeл. Интерес был только в прошлом году (зимой), но не в этом», – написал источник.