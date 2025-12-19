Введите ваш ник на сайте
Раскрыт клуб РПЛ, куда может перейти Чалов зимой

Сегодня, 09:18
8

Нападающий ПАОКа Федор Чалов вскоре может вернуться в ЦСКА. Переговоры уже идут.

«Чалов может вернуться в ЦСКА в это зимнее трансферное окно. «Армейцы» уже ведут переговоры с представителями нападающего о его возвращении в Россию.

Подвижки в общении есть и довольно-таки неплохие. При этом Федя и сам не против вернуться в родные пенаты: главное для него – играть в футбол, а не отбывать номер.

В Греции у Чалова не получилось – с поставленными задачами не справился. За два года во всех турнирах забил лишь 8 мячей и отдал 8 голевых. Из-за этого главный тренер ПАОКа Рэзван Луческу выступил инициатором перехода – уверен был, что россиянин проиграл конкуренцию новичку, греку Якумакису. Поэтому коуч предложил купить нового форварда – русского шведа Александра Еремееффа из «Панатинаикоса».

Один из вариантов возвращения Чалова в ЦСКА – аренда. Клуб положительно смотрит на такой сценарий развития событий. Потому что он не настолько затратный, как полноценный трансфер + позволяет Феде не оставить мечту заиграть в Европе: благодаря возвращению может восстановиться, набрать форму и дальше пробовать себя за границей.

При этом информация об интересе «Зенита» к Чалову не совсем точная. СБГ никаких переговоров с ним не вeл. Интерес был только в прошлом году (зимой), но не в этом», – написал источник.

  • Ранее агент Шандор Варга заявил о желании российского футболиста сменить команду: «Ему там некомфортно, виноват тренер. Очень надеюсь, что он уйдет зимой».
  • 27-летний Чалов в ПАОКе с августа 2024 года.
  • Он забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 61 матче.

ПАОК принял окончательное решение по Чалову 7
Пономарев разнес Чалова: «Даже в ФНЛ бы не прижился» 4
Чалов открестился от слов агента о будущем в ПАОКе 2
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига Греция. Суперлига ПАОК ЦСКА Чалов Федор
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
aldo conte
1766127863
История с Чаловым - еще одно подтверждение слабости РПЛ в сравнении с другими европейскими лигами Даже в чемпионате Греции один из лучших наших форвардов не смог закрепиться.
Ответить
odessakmv
1766128660
ЦСКА???? максимум СКА, например, Хабаровский
Ответить
boris63
1766134688
Дурость рукамиводителей ЦСКА зашкаливает, эта экономия бобла на нормального нападающего вылезет боком команде. Три рахита в команде и ещё четвёртого берут, да Челестини с таким усилением зимой сбежит летом, сто пудов.
Ответить
R_a_i_n
1766135397
Возвращение блудного Чалова намечается.
Ответить
АЛЕКС 58
1766136533
ЦСКА обойдётся без этого пенальтиста,не нужен такой нападующий
Ответить
brаtskij
1766137547
Не дай бог эту деревяшку обратно. Неделю праздновал когда он свалил и что, теперь спиться когда этот придурок опять вернётся?
Ответить
RUSARM
1766145147
Нах он нужен!! Он не посчитался с командой,даже Гинер его уговаривал,а он сбежал быстрее за бугор,вот пусть сидит там и кукует!!
Ответить
