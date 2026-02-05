Тренер «Кайсериспора» – о Чалове: «Он поразил меня»

Главный тренер «Кайсериспора» Радомир Джалович высказался о новичке команды Федоре Чалове.

Российский форвард перешел из ПАОКа на правах бесплатной аренды.

В составе предыдущей команды он забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 64 матчах.

«Думаю, Чалов сможет перезагрузить свою карьеру у нас. Фeдор – топ-игрок. Я надеюсь, что в «Кайсериспоре» он станет таким, как прежде.

Чалов поразил меня, когда я тренировал «Риеку», и мы играли против ПАОКа. Вижу в нeм основного игрока команды», – заявил Джалович.