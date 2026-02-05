Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тренер «Кайсериспора» – о Чалове: «Он поразил меня»

Вчера, 18:47
12

Главный тренер «Кайсериспора» Радомир Джалович высказался о новичке команды Федоре Чалове.

  • Российский форвард перешел из ПАОКа на правах бесплатной аренды.
  • В составе предыдущей команды он забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 64 матчах.

«Думаю, Чалов сможет перезагрузить свою карьеру у нас. Фeдор – топ-игрок. Я надеюсь, что в «Кайсериспоре» он станет таким, как прежде.

Чалов поразил меня, когда я тренировал «Риеку», и мы играли против ПАОКа. Вижу в нeм основного игрока команды», – заявил Джалович.

Еще по теме:
Чалов впервые прокомментировал переход в «Кайсериспор» 1
Булыкин объяснил, почему Чалов не заиграл в ПАОКе 3
Чалову предрекли провал: «Турецкий чемпионат для наших игроков неприемлем» 4
Источник: «Чемпионат»
Турция. Суперлига Кайсериспор Чалов Федор Джалович Радомир
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1770306543
Надеюсь у Чалова получится, вообще ничего плохого про него не знаю, ровный тип))
Ответить
zigbert
1770309375
Слова Джаловича звучат для Чалова оптимистично.
Ответить
Император 1
1770309429
Удачи
Ответить
Безлимит
1770311197
Если у Чалова все получится.Милонов сядет в лужу.
Ответить
Fju-2
1770314210
Помню сезон, когда Чалов поражал ворота соперников, а не тренера из чемпионата Турции.
Ответить
Mirak92
1770318875
Снимаю шляпу, перед агентом Чахлова))
Ответить
Mirak92
1770318947
Менять ему амплуа надо. Он нападающий никакущий. Как Вингер, весьма хорош
Ответить
Главные новости
ФотоСтали известны все полуфиналисты Кубка Испании
01:23
Определились четвертьфинальные пары Кубка Франции
01:11
«Рубин» интересуется полузащитником «Ростова»
00:50
«Реал» хочет забрать звезду «Манчестер Сити»
00:46
ФотоЗенитовец Ерохин получил сертификат УЕФА
00:17
2
Азар назвал идеального тренера для «Челси»
Вчера, 23:43
1
Кержаков удивил выбором самого сложного защитника в карьере: «Он просто уничтожал»
Вчера, 23:36
3
Роналду поставил жесткий ультиматум в Саудовской Аравии
Вчера, 23:21
3
«Балтика» отказалась от спартаковца
Вчера, 23:00
1
В «Реале» недовольны тренерскими решениями Арбелоа
Вчера, 22:49
Все новости
Все новости
«Бавария» вернула французского защитника в «Галатасарай»
Вчера, 21:21
Тренер «Кайсериспора» – о Чалове: «Он поразил меня»
Вчера, 18:47
12
Чалов впервые прокомментировал переход в «Кайсериспор»
Вчера, 14:13
1
Икарди побил бомбардирский рекорд «Галатасарая»
4 февраля
Чалову предрекли провал: «Турецкий чемпионат для наших игроков неприемлем»
4 февраля
6
Юран оценил аренду Чалова в предпоследнюю команду Турции
4 февраля
ФотоТурецкий клуб объявил об аренде Чалова
4 февраля
8
«Небо и земля»: Макаров сравнил уровень чемпионатов Турции и России
4 февраля
5
Юран ведет переговоры с европейскими клубами: «Один борется за восьмерку»
4 февраля
3
ФотоЧемпион мира-2018 Канте вернулся в Европу – к экс-тренеру «Спартака»
4 февраля
Монтес принял предложение из Турции
3 февраля
2
Чалова высмеяли и уличили в деградации
3 февраля
Чалов перейдет в клуб из Турции
3 февраля
12
У Бензема появился конкретный вариант в Европе
31 января
3
Юран уверен, что «Серик» выплатит ему долг: «Даже если клуб будет расформирован»
29 января
«Бешикташ» принял решение по трансферу Монтеса из «Локомотива»
29 января
3
Макаров рассказал, почему сорвался его трансфер в Китай
28 января
Макаров дебютирует в Турции в матче с действующим чемпионом
28 января
1
Агент объяснил, почему Макаров выбрал «Кайсериспор»
27 января
ВидеоТедеско дал интервью на русском языке
24 января
4
Мостовой не впечатлен результатами «Фенербахче» при Тедеско: «Я удивлен, как он туда попал»
22 января
2
Чемпион мира-2018 Канте близок к возвращению в Европу – к экс-тренеру «Спартака»
14 января
Тедеско взял 1-й трофей с «Фенербахче»
10 января
3
2 клуба заинтересованы в Юране
10 января
Реакция агента Джикии на желание «Антальяспора» избавиться от игрока
10 января
«Антальяспор» хочет избавиться от Джикии
10 января
11
ВидеоБолельщики расшатали стадион на матче в Турции
2025.12.28 12:32
Гоцук – о том, хороший ли игрок Илья Садыгов: «Все все понимают, скажем так»
2025.12.26 18:43
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 