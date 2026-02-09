Джикия ответил на вопрос о возвращении в «Спартак»

Защитник «Антальяспора» Георгий Джикия высказался о своем положении в турецком клубе и потенциальном возвращении в РПЛ.
– Как у вас дела в «Антальяспоре»?
– Всe хорошо, спасибо.
– Всe хорошо? Всe устраивает в Турции?
– Всe устраивает в Турции.
– Если сравнивать уровень России и Турции – где интереснее?
– Ну, это уже глубокий вопрос. Это надо садиться спокойно за столом и долго общаться.
– Ваш агент сказал, что, если что, в «Спартак» всегда вернeтесь.
– Правильно сказал.
- 32-летний Джикия выступает за «Антальяспор» с июля: 13 матчей, 2 гола.
- В «Спартаке» он был с 2017 по 2024 год.
Источник: телеграм-канал Сергея Ильева