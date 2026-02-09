Джикия ответил на вопрос о возвращении в «Спартак»

Защитник «Антальяспора» Георгий Джикия высказался о своем положении в турецком клубе и потенциальном возвращении в РПЛ.

– Как у вас дела в «Антальяспоре»?

– Всe хорошо, спасибо.

– Всe хорошо? Всe устраивает в Турции?

– Всe устраивает в Турции.

– Если сравнивать уровень России и Турции – где интереснее?

– Ну, это уже глубокий вопрос. Это надо садиться спокойно за столом и долго общаться.

– Ваш агент сказал, что, если что, в «Спартак» всегда вернeтесь.

– Правильно сказал.