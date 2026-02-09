Введите ваш ник на сайте
Джикия ответил на вопрос о возвращении в «Спартак»

Сегодня, 23:03
1

Защитник «Антальяспора» Георгий Джикия высказался о своем положении в турецком клубе и потенциальном возвращении в РПЛ.

– Как у вас дела в «Антальяспоре»?

– Всe хорошо, спасибо.

– Всe хорошо? Всe устраивает в Турции?

– Всe устраивает в Турции.

– Если сравнивать уровень России и Турции – где интереснее?

– Ну, это уже глубокий вопрос. Это надо садиться спокойно за столом и долго общаться.

– Ваш агент сказал, что, если что, в «Спартак» всегда вернeтесь.

– Правильно сказал.

  • 32-летний Джикия выступает за «Антальяспор» с июля: 13 матчей, 2 гола.
  • В «Спартаке» он был с 2017 по 2024 год.

Источник: телеграм-канал Сергея Ильева
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Антальяспор Спартак Джикия Георгий
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1770668484
Уже не ждём!)...
Ответить
Чалов стартовал в Турции с домашнего поражения
21:50
«Кайсериспор» сообщил о травме Макарова – россиянин перешел в турецкий клуб неделю назад
Вчера, 20:51
4
«Бавария» вернула французского защитника в «Галатасарай»
5 февраля
Тренер «Кайсериспора» – о Чалове: «Он поразил меня»
5 февраля
13
Чалов впервые прокомментировал переход в «Кайсериспор»
5 февраля
1
Икарди побил бомбардирский рекорд «Галатасарая»
4 февраля
Чалову предрекли провал: «Турецкий чемпионат для наших игроков неприемлем»
4 февраля
5
Юран оценил аренду Чалова в предпоследнюю команду Турции
4 февраля
ФотоТурецкий клуб объявил об аренде Чалова
4 февраля
7
«Небо и земля»: Макаров сравнил уровень чемпионатов Турции и России
4 февраля
5
Юран ведет переговоры с европейскими клубами: «Один борется за восьмерку»
4 февраля
3
ФотоЧемпион мира-2018 Канте вернулся в Европу – к экс-тренеру «Спартака»
4 февраля
Монтес принял предложение из Турции
3 февраля
2
Чалова высмеяли и уличили в деградации
3 февраля
Чалов перейдет в клуб из Турции
3 февраля
12
У Бензема появился конкретный вариант в Европе
31 января
3
Юран уверен, что «Серик» выплатит ему долг: «Даже если клуб будет расформирован»
29 января
«Бешикташ» принял решение по трансферу Монтеса из «Локомотива»
29 января
3
Макаров рассказал, почему сорвался его трансфер в Китай
28 января
Макаров дебютирует в Турции в матче с действующим чемпионом
28 января
1
Агент объяснил, почему Макаров выбрал «Кайсериспор»
27 января
ВидеоТедеско дал интервью на русском языке
24 января
4
Мостовой не впечатлен результатами «Фенербахче» при Тедеско: «Я удивлен, как он туда попал»
22 января
2
Чемпион мира-2018 Канте близок к возвращению в Европу – к экс-тренеру «Спартака»
14 января
Тедеско взял 1-й трофей с «Фенербахче»
10 января
3
2 клуба заинтересованы в Юране
10 января
Реакция агента Джикии на желание «Антальяспора» избавиться от игрока
10 января
«Антальяспор» хочет избавиться от Джикии
10 января
11
