Чалова высмеяли и уличили в деградации

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Владислав Маслов отреагировал на трансфер Федора Чалова в «Кайсериспор».
«Ахахах. Ну для уровня Чалова это уже совсем деградация. Если что, «Кайсериспор» в Турции стоит на вылет. Так что наше трио вполне может начать следующий сезон в турецком пердиве.
Та ли это Европа, в которую все призывают уезжать, чтобы не киснуть в РПЛ?» – написал Маслов.
- Срок его контракта с греческим клубом рассчитан до середины 2027 года.
- В «Кайсериспоре» уже играют два россиянина – вингер Денис Макаров и нападающий Герман Онугха.
- Чалов становился лучшим бомбардиром сезона РПЛ (сезон-2018/19).
Источник: телеграм-канал Владислава Маслова