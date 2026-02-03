Чалова высмеяли и уличили в деградации

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Владислав Маслов отреагировал на трансфер Федора Чалова в «Кайсериспор».

«Ахахах. Ну для уровня Чалова это уже совсем деградация. Если что, «Кайсериспор» в Турции стоит на вылет. Так что наше трио вполне может начать следующий сезон в турецком пердиве.

Та ли это Европа, в которую все призывают уезжать, чтобы не киснуть в РПЛ?» – написал Маслов.