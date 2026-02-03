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Чалова высмеяли и уличили в деградации

3 февраля, 18:11

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Владислав Маслов отреагировал на трансфер Федора Чалова в «Кайсериспор».

«Ахахах. Ну для уровня Чалова это уже совсем деградация. Если что, «Кайсериспор» в Турции стоит на вылет. Так что наше трио вполне может начать следующий сезон в турецком пердиве.

Та ли это Европа, в которую все призывают уезжать, чтобы не киснуть в РПЛ?» – написал Маслов.

  • Срок его контракта с греческим клубом рассчитан до середины 2027 года.
  • В «Кайсериспоре» уже играют два россиянина – вингер Денис Макаров и нападающий Герман Онугха.
  • Чалов становился лучшим бомбардиром сезона РПЛ (сезон-2018/19).

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Источник: телеграм-канал Владислава Маслова
Турция. Суперлига Греция. Суперлига ПАОК Кайсериспор Чалов Федор
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