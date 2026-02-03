Чалов перейдет в клуб из Турции

Нападающий Федор Чалов перейдет из ПАОКа в «Кайсериспор» на правах бесплатной аренды без права выкупа.
Турецкий клуб возьмет на себя зарплату россиянина в размере 1,4 миллиона евро в год и бонусы до 250 тысяч евро.
Уже сегодня или завтра утром 27-летний россиянин вылетает в Турцию.
Чалов в этом сезоне провел за ПАОК 24 матча, забил 3 гола, сделал 1 ассист. Он не выходил на поле в составе команды из Салоников в последних 7 встречах.
- Срок его контракта с греческим клубом рассчитан до середины 2027 года.
- В «Кайсериспоре» уже играют два россиянина – вингер Денис Макаров и нападающий Герман Онугха.