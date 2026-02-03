Введите ваш ник на сайте
Чалов перейдет в клуб из Турции

Вчера, 14:57
11

Нападающий Федор Чалов перейдет из ПАОКа в «Кайсериспор» на правах бесплатной аренды без права выкупа.

Турецкий клуб возьмет на себя зарплату россиянина в размере 1,4 миллиона евро в год и бонусы до 250 тысяч евро.

Уже сегодня или завтра утром 27-летний россиянин вылетает в Турцию.

Чалов в этом сезоне провел за ПАОК 24 матча, забил 3 гола, сделал 1 ассист. Он не выходил на поле в составе команды из Салоников в последних 7 встречах.

  • Срок его контракта с греческим клубом рассчитан до середины 2027 года.
  • В «Кайсериспоре» уже играют два россиянина – вингер Денис Макаров и нападающий Герман Онугха.

Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Турция. Суперлига Греция. Суперлига ПАОК Кайсериспор Чалов Федор
Комментарии (11)
Юбиляр
1770120215
Да в Турции тоже не плохо - тепло, море,...! Гыгыгы
Ответить
k611
1770120654
Посмотрим что получится...
Ответить
evgen64
1770120832
Успехов.
Ответить
Император Бомжей
1770121040
Загубил себе карьеру, надо реанимировать срочно
Ответить
Красногвардейчик
1770121767
Федя...Турция тоже заграница)) иди, не думай...хрен с ним с футболом, лишь бы жена рада была))
Ответить
