Чалов перейдет в клуб из Турции

Нападающий Федор Чалов перейдет из ПАОКа в «Кайсериспор» на правах бесплатной аренды без права выкупа.

Турецкий клуб возьмет на себя зарплату россиянина в размере 1,4 миллиона евро в год и бонусы до 250 тысяч евро.

Уже сегодня или завтра утром 27-летний россиянин вылетает в Турцию.

Чалов в этом сезоне провел за ПАОК 24 матча, забил 3 гола, сделал 1 ассист. Он не выходил на поле в составе команды из Салоников в последних 7 встречах.