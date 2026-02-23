Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Российский футболист – о ценах в Австрии: «В России пока ещe дешевле»

Российский футболист – о ценах в Австрии: «В России пока ещe дешевле»

Вчера, 18:37
13

Экс-защитник «Локомотива», «Амкара» и «Факела» Махмаднаим Шарифи высказался о ценах в России и Австрии.

  • 33-летний российский футболист беспрерывно выступает за австрийские клубы с 2020 года.

«В Австрии продукты могут дорожать из-за сырья и логистики. Если все это дорожает, то дорожают и продукты, они поднимаются на несколько центов или десятков центов.

Так и с бензином – если цена барелля нефти падает, то и на заправках цена снижается, но так и в обратную сторону.

Инфляция в России и в Европе высокая, но в России на основную корзину продуктов государство регулирует цены, а в Австрии – нет.

Например, килограмм говядины стоит 3000-3500, если переводить на рубли, яйца – 350-400 рублей, бензин – 150-170 рублей за литр. Это для тех людей, кто постоянно критикует нашу страну.

Коммуналка тут всегда была высокая, люди зимой сильно экономят на отоплении и греют квартиру до 17-18 градусов, а некоторые и еще ниже. В Вене отопление на газе, а газ – дорогая вещь, особенно после отмены закупок из России. Видимо, готовы терпеть.

Если подытожить, то в России пока еще дешевле, но это из-за того, что государство вмешивается. В Австрии экономика устроена по-другому», – заявил Шарифи.

Источник: «Советский спорт»
Австрия. Бундеслига Шарифи Махмаднаим
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бумбраш
1771861918
Мониторить и сравнивать цены ,по моему,должен другой портал.."..похоже мы на пороге грандиозного шухера..."
Ответить
Император 1
1771862076
Как это к футболу относится
Ответить
mutabor0992
1771862771
А он зарплату в Австрии тоже в рублях получает?Так какого красного болта он нам цены в рублях пишет.Дегенерат!
Ответить
k611
1771863049
Там и зарплаты другие...
Ответить
bset
1771863441
"А еще мессенджер Max ловит даже на парковке" - добавил российский футболист из Австрии
Ответить
Давид59
1771865644
Дилетантизм всё это. О ценах так не говорят. Есть понятие "уровень жизни". Что толку говорить о ценах на мясо и яйца? Только по отношению зарплате.
Ответить
FWSPM
1771866757
очередной клоун с 78 IQ... экономика везде одинаково устроена. А давайте снова посчитаем минимальная зп в Австрии около 1800 евро... цена за кило говядины в среднем 15 евро минимальная зп в России около 380 евро... цена за кило говядины в среднем 11 евро ну и что по итогу ? на одну минимальную зп можно купить : В Австрии около 120 кг В России около 35 кг Но цены в россии дешевле не все так плохо как говорят. Так же и с бензином (который как правильно заметил один внимательный читатель в россии производят а не привозят как в европу за деньги) https://bombardir.ru/news/802429-kiryakov-o-cenah-na-kommunalku-za-vodu-prishel-sumasshedshiy-schet И с ЖКХ все неплохо обстоит https://bombardir.ru/news/803172-eks-direktor-zenita-otreagiroval-na-rost-tarifov-zhkh Вобщем дорогие россияне грех жаловаться, государство вмешивается все под контролем
Ответить
