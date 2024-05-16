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    Лунев уволил агента, устроившего его трансфер в «Байер»

    Антон Смирнов сообщил о разрыве отношений с вратарем «Карабаха» Андреем Луневым.

    По словам футбольного агента, это инициатива игрока сборной России.

    «Только что получил сообщение от Андрея Лунева о прекращении нашего совместного сотрудничества. Данное решение для меня неудивительно. Думаю, данный шаг назрел уже достаточно давно.

    Это решение Андрея, которое я, безусловно, принимаю. Сейчас это решение Андрея, а в любой момент до сегодняшнего дня это могло быть также моим решением или решением совместным. Это не имеет уже никакого значения.

    Много чего можно рассказать о более, чем трех годах сотрудничества. Я даже думаю, что можно написать об этом книгу. Может быть, когда-нибудь я это сделаю.

    Ничего кроме благодарности за этот отрезок своей жизни и работы у меня нет. Мы многое вместе прошли. К этому есть уважение. Но на каком-то этапе отношения изжили себя, так бывает.

    Мне не стыдно обернуться назад и посмотреть на эту историю как на огромный опыт, на кусочек жизни, в котором я верой и правдой служил Андрею.

    Для продолжения карьеры без каких-либо препятствий для Андрея так даже будет лучше. Уверен, были советчики, которые именно эту позицию отстаивали и напевали Андрею. А он к ним прислушался. На что имеет безусловное право.

    У меня накопилась большая усталость от этих более чем трех лет работы. И сейчас словно гора с плеч.

    Единственное, что хотелось бы сказать Андрею публично на сегодняшний момент: наверное, скажу скромно, я заслужил за все это время чуть больше, чем аудиосообщение.

    А так в добрый путь, Андрей, к новым вершинам! В «Карабахе» ли или в другом клубе это уже не столь важно.

    Пока эмоции такие, но в ближайшем будущем я должен буду серьезно подумать о правде, которую все же стоит, наверное, будет рассказать обо многих моментах», – написал Смирнов в своем телеграм-канале.

    • Агент помогал Луневу в 2021 году перейти в «Байер».
    • Летом голкипер может оказаться в «Динамо».

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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    Комментарии (3)
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    ...уефан
    1715863378
    ... такое впечатление, что прочитал интервью брошенной жены...
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    Romeo 123
    1715866585
    Так лунёв сам туда хотел а как он нахвалевал чемпионат Германии а в итоге обделался , нечего было в аэропорту бухим шатается
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