Назван самый высокий участник ЧМ-2026

Все сборные опубликовали заявки на чемпионат мира-2026.
Самым высоким участником турнира оказался вратарь сборной Австрии Флориан Вигеле. Его рост составляет 205 сантиметров.
- 25-летний игрок чешской «Виктории» стоит 2,2 миллиона евро. Его контракт действует до 2029 года.
- За сборную Австрии у Вигеле всего один матч. Австрия сыграет в группе с Аргентиной, Иорданией и Алжиром.
- Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.
- В нем впервые сыграют 48 сборных.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.
Источник: Transfermarkt