Худяков ответил на предложение «Спартака»

Вчера, 12:30
9

Вратарь «Штурма» Даниил Худяков рассказал о полученном предложении от «Спартака».

– Последние месяцы тебя несколько раз отправляли в «Спартак» – что слышал об этом?

– Узнал про эти новости от агента. Он рассказал про эту информацию, спросил, как мы на это смотрим. Ответил, что нас с женой все устраивает в Австрии, мы рады находиться здесь и не собираемся ничего менять. Просто мы уехали в чужую страну, когда нам было 20 и 21, в настоящую взрослую жизнь, со всем справились, всему научились, сильно повзрослели. Поэтому сейчас мы просто прекрасно себя чувствуем.

  • 22-летний россиянин в этом сезоне провел за «Штурм» 9 матчей, пропустил 10 голов, сыграл на ноль в 3 встречах.
  • Также Худяков в этом сезоне сыграл 9 встреч за вторую команду «Штурма» во второй австрийской Бундеслиге, где пропустил 9 мячей.
  • Срок контракта российского вратаря с клубом из Граца рассчитан до середины 2028 года.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Австрия. Бундеслига Штурм Спартак Худяков Даниил
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1778147402
напугали бедного парня интересом дезеувов - теперь вообще никогда не вернётся, уже наверняка запросил политическое убежище, чтобы спастись от хряков)
Ответить
zigbert
1778149501
Ещё в Локомотиве у него были задатки классного вратаря. Почему то Локомотив не разглядел его способности.
Ответить
andr45
1778154395
И, где же это ПРЕДЛОЖЕНИЕ «Спартака»?))
Ответить
