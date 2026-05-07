Худяков ответил на предложение «Спартака»

Вратарь «Штурма» Даниил Худяков рассказал о полученном предложении от «Спартака».
– Последние месяцы тебя несколько раз отправляли в «Спартак» – что слышал об этом?
– Узнал про эти новости от агента. Он рассказал про эту информацию, спросил, как мы на это смотрим. Ответил, что нас с женой все устраивает в Австрии, мы рады находиться здесь и не собираемся ничего менять. Просто мы уехали в чужую страну, когда нам было 20 и 21, в настоящую взрослую жизнь, со всем справились, всему научились, сильно повзрослели. Поэтому сейчас мы просто прекрасно себя чувствуем.
- 22-летний россиянин в этом сезоне провел за «Штурм» 9 матчей, пропустил 10 голов, сыграл на ноль в 3 встречах.
- Также Худяков в этом сезоне сыграл 9 встреч за вторую команду «Штурма» во второй австрийской Бундеслиге, где пропустил 9 мячей.
- Срок контракта российского вратаря с клубом из Граца рассчитан до середины 2028 года.
Источник: Sport24