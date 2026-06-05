«Локомотив» может заработать 8 миллионов на продаже защитника

Защитник «Локомотива» Сесар Монтес рассмотрит вариант с переходом в «Крус Асуль» после чемпионата мира-2026.

Мексиканский клуб может предложить за него около 8 миллионов евро.

Представители «Крус Асуля» уже общались с Монтесом. Сам игрок сборной Мексики взял паузу в переговорах на время ЧМ-2026 и вернется к ним после завершения турнира.