Австрийский клуб стал чемпионом спустя 61 год, россиянин помог своей команде попасть в ЛЧ

ЛАСК стал чемпионом Австрии послее гостевой победы над «Аустрией» (3:0) в матче 32-го тура Бундеслиги.

Клуб закончил сезон на 1-м месте, набрав 39 очков в финальной группе. 2-е место занял «Штурм» с 37 очками.

ЛАСК в прошлый раз был чемпионом Австрии 61 год назад, в сезоне-1964/65.

Любопытно, что тогда, как и в этом сезоне, команда оформляла дубли, поскольку победила еще и в Кубке Австрии. Помимо этих четырех трофеев у клуба больше нет титулов на высшем уровне.

За «Штурм», ставший вице-чемпионом, играет российский вратарь Даниил Худяков. Во второй части сезона он был основным голкипером команды из Граца.

ЛАСК вышел в 4-й отборочный раунд Лиги чемпионов, «Штурм» – во 2-й. «Ред Булл Зальцбург» занял в чемпионате 3-е место.