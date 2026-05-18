Австрийский клуб стал чемпионом спустя 61 год, россиянин помог своей команде попасть в ЛЧ

ЛАСК стал чемпионом Австрии послее гостевой победы над «Аустрией» (3:0) в матче 32-го тура Бундеслиги.
Клуб закончил сезон на 1-м месте, набрав 39 очков в финальной группе. 2-е место занял «Штурм» с 37 очками.
ЛАСК в прошлый раз был чемпионом Австрии 61 год назад, в сезоне-1964/65.
Любопытно, что тогда, как и в этом сезоне, команда оформляла дубли, поскольку победила еще и в Кубке Австрии. Помимо этих четырех трофеев у клуба больше нет титулов на высшем уровне.
За «Штурм», ставший вице-чемпионом, играет российский вратарь Даниил Худяков. Во второй части сезона он был основным голкипером команды из Граца.
ЛАСК вышел в 4-й отборочный раунд Лиги чемпионов, «Штурм» – во 2-й. «Ред Булл Зальцбург» занял в чемпионате 3-е место.
- Всего 22-летний Худяков провел за «Штурм» 11 матчей в этом сезоне, пропустил 12 голов, провел на ноль 4 встречи.
- Также он сыграл в 9 поединках за вторую команду «Штурма» во второй Бундеслиге.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2028 года.
