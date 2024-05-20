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    • «Штурм» прервал гегемонию «Зальцбурга» в чемпионате Австрии и вышел в основной этап ЛЧ, известно уже 26 участников турнира

    «Штурм» прервал гегемонию «Зальцбурга» в чемпионате Австрии и вышел в основной этап ЛЧ, известно уже 26 участников турнира

    «Штурм» в заключительном туре чемпионской стадии австрийской Бундеслиги победил «Аустрию» из Клагенфурта (2:0) и обеспечил себе 1-е место в турнире. Благодаря этому успеху команда из Граца квалифицировалась в основной этап Лиги чемпионов-2024/25.

    «Ред Булл Зальцбург» занял в чемпионате Австрии второе место, отстав от «Штурма» на 2 очка. Команда сыграет в квалификации Лиги чемпионов. До этого клуб из Зальцбурга побеждал в австрийской Бундеслиге 10 лет подряд.

    В лиговый этап ЛЧ-2024/25 уже вышли 26 команд: «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Астон Вилла», «Реал», «Барселона», «Жирона», «Атлетико», «Байер», «Штутгарт», «Бавария», «РБ Лейпциг», «Боруссия» Д, «Интер», «Милан», «Ювентус», «Болонья», «Аталанта», «ПСЖ», «Монако», «Брест», ПСВ, «Фейеноорд», «Спортинг», «Селтик» и «Штурм».

    • Лиговый этап ЛЧ сменит со следующего сезона групповой этап.
    • В нем выступит 36 команд.
    • Еще 1 место в лиговом этапе получит чемпион Бельгии. 2 места будет разыграно по итогам финалов ЛЧ и ЛЕ. В случае победы «Реала» в Лиге чемпионов место в лиговом этапе ЛЧ получит «Шахтер», при успехе «Боруссии» Д – франкфуртский «Айнтрахт». В случае победы «Байера» в финале Лиги Европы, путевка в лиговый этап ЛЧ достанется «Бенфике». То же случится и при победе «Аталанты», если команда из Бергамо закончит сезон в национальном чемпионате топ-4. Если же итальянский клуб выиграет ЛЕ и станет 5-м в Серии A, то в ЛЧ попадет «Рома».
    • 7 мест в основной стадии ЛЧ будет разыграно по итогам квалификации.

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    Источник: «Бомбардир»

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