«Штурм» прервал гегемонию «Зальцбурга» в чемпионате Австрии и вышел в основной этап ЛЧ, известно уже 26 участников турнира

«Штурм» в заключительном туре чемпионской стадии австрийской Бундеслиги победил «Аустрию» из Клагенфурта (2:0) и обеспечил себе 1-е место в турнире. Благодаря этому успеху команда из Граца квалифицировалась в основной этап Лиги чемпионов-2024/25.

«Ред Булл Зальцбург» занял в чемпионате Австрии второе место, отстав от «Штурма» на 2 очка. Команда сыграет в квалификации Лиги чемпионов. До этого клуб из Зальцбурга побеждал в австрийской Бундеслиге 10 лет подряд.

В лиговый этап ЛЧ-2024/25 уже вышли 26 команд: «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Астон Вилла», «Реал», «Барселона», «Жирона», «Атлетико», «Байер», «Штутгарт», «Бавария», «РБ Лейпциг», «Боруссия» Д, «Интер», «Милан», «Ювентус», «Болонья», «Аталанта», «ПСЖ», «Монако», «Брест», ПСВ, «Фейеноорд», «Спортинг», «Селтик» и «Штурм».