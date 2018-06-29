- 29 июня 2018
- 20:56 Товарищеский матч. «Локомотив» и «Аустрия» сыграли вничью, Жемалетдинов забил гол 1
- 7 декабря 2017
- 23:14 Лига Европы. «Милан» проиграл «Риеке», «АЕК» сыграл вничью с «Аустрией»
- 20 октября 2017
- 00:05 Лига Европы. «Милан» не смог поразить ворота АЕКа, хорватская «Риека» справилась с «Аустрией» 3
- 28 сентября 2017
- 23:59 Лига Европы. «Милан» вырвал победу у «Риеки», АЕК и «Аустрия» сыграли вничью 1
- 15 сентября 2017
- 08:29 Андре Силва: «Игроки «Милана» бьются друг за друга»
- 25 ноября 2016
- 01:01 Лига Европы. «Рома» крупно переиграла «Викторию» благодаря хет-трику Джеко и обеспечила себе выход в плей-офф 2
- 20 октября 2016
- 23:25 Матч против «Аустрии» – 100-й для Тотти в еврокубках 2