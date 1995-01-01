Турниры:
Австрия. Бундеслига (2022/2023)
|19 тур
|25 февраля, суббота
|19:00
|Штурм
|1:2
|Аустрия К
|18 тур
|18 февраля, суббота
|19:00
|Аустрия К
|0:3
|Вольфсберг
|17 тур
|12 февраля, воскресенье
|19:00
|Аустрия
|3:1
|Аустрия К
|16 тур
|13 ноября, воскресенье
|16:30
|Аустрия К
|0:1
|Зальцбург
|15 тур
|5 ноября, суббота
|19:00
|Рид
|2:2
|Аустрия К
|14 тур
|29 октября, суббота
|18:00
|Аустрия К
|2:3
|Тироль
|13 тур
|22 октября, суббота
|18:00
|Рапид
|0:1
|Аустрия К
|12 тур
|15 октября, суббота
|18:00
|Аустрия К
|1:3
|ЛАСК
|11 тур
|8 октября, суббота
|18:00
|Аустрия К
|2:1
|Аустрия Л
|10 тур
|2 октября, воскресенье
|15:30
|Хартберг
|2:3
|Аустрия К
|9 тур
|17 сентября, суббота
|18:00
|Альтах
|1:4
|Аустрия К
|8 тур
|11 сентября, воскресенье
|18:00
|Аустрия К
|0:2
|Штурм
|7 тур
|4 сентября, воскресенье
|15:30
|Вольфсберг
|3:4
|Аустрия К
|6 тур
|28 августа, воскресенье
|18:00
|Аустрия К
|3:3
|Аустрия
|5 тур
|20 августа, суббота
|18:00
|Зальцбург
|2:0
|Аустрия К
|4 тур
|13 августа, суббота
|18:00
|Аустрия К
|1:0
|Рид
|3 тур
|7 августа, воскресенье
|18:00
|Тироль
|2:2
|Аустрия К
|2 тур
|31 июля, воскресенье
|18:00
|Аустрия К
|0:1
|Рапид
|1 тур
|23 июля, суббота
|18:00
|ЛАСК
|3:1
|Аустрия К