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    Аустрия К - результаты

    Город Клагенфурт
    Дивизион Австрия-Бундеслига
    Сайт www.sk-austriakaernten.at
    Стадион Хипо Груп Арена
    Тренер Петер Пакульт
    Турниры:
    Австрия. Бундеслига (2022/2023)
    19 тур
    		25 февраля, суббота 19:00 Штурм 1:2 Аустрия К
    18 тур
    		18 февраля, суббота 19:00 Аустрия К 0:3 Вольфсберг
    17 тур
    		12 февраля, воскресенье 19:00 Аустрия 3:1 Аустрия К
    16 тур
    		13 ноября, воскресенье 16:30 Аустрия К 0:1 Зальцбург
    15 тур
    		5 ноября, суббота 19:00 Рид 2:2 Аустрия К
    14 тур
    		29 октября, суббота 18:00 Аустрия К 2:3 Тироль
    13 тур
    		22 октября, суббота 18:00 Рапид 0:1 Аустрия К
    12 тур
    		15 октября, суббота 18:00 Аустрия К 1:3 ЛАСК
    11 тур
    		8 октября, суббота 18:00 Аустрия К 2:1 Аустрия Л
    10 тур
    		2 октября, воскресенье 15:30 Хартберг 2:3 Аустрия К
    9 тур
    		17 сентября, суббота 18:00 Альтах 1:4 Аустрия К
    8 тур
    		11 сентября, воскресенье 18:00 Аустрия К 0:2 Штурм
    7 тур
    		4 сентября, воскресенье 15:30 Вольфсберг 3:4 Аустрия К
    6 тур
    		28 августа, воскресенье 18:00 Аустрия К 3:3 Аустрия
    5 тур
    		20 августа, суббота 18:00 Зальцбург 2:0 Аустрия К
    4 тур
    		13 августа, суббота 18:00 Аустрия К 1:0 Рид
    3 тур
    		7 августа, воскресенье 18:00 Тироль 2:2 Аустрия К
    2 тур
    		31 июля, воскресенье 18:00 Аустрия К 0:1 Рапид
    1 тур
    		23 июля, суббота 18:00 ЛАСК 3:1 Аустрия К
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