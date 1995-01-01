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    Аустрия К - расписание

    Город Клагенфурт
    Дивизион Австрия-Бундеслига
    Сайт www.sk-austriakaernten.at
    Стадион Хипо Груп Арена
    Тренер Петер Пакульт
    Австрия. Бундеслига (2022/2023)
    20 тур
    		5 марта, воскресенье 16:30 Аустрия К Альтах
    Австрия. Бундеслига (2022/2023)
    21 тур
    		12 марта, воскресенье 19:00 Аустрия К Хартберг
    Австрия. Бундеслига (2022/2023)
    22 тур
    		19 марта, воскресенье 19:00 Аустрия Л Аустрия К
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