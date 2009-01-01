Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
32
19
6
7
66
39
27
63
32
18
6
8
47
32
15
60
32
16
9
7
53
36
17
57
32
16
7
9
60
38
22
55
32
16
6
10
51
36
15
54
32
12
8
12
43
42
1
44
32
11
11
10
40
40
0
44
32
11
5
16
37
45
-8
38
32
7
9
16
35
50
-15
30
32
5
13
14
34
54
-20
28
32
6
9
17
33
70
-37
27
32
5
11
16
29
46
-17
26
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
11
3
2
43
18
25
36
16
10
4
2
34
14
20
34
16
10
3
3
28
16
12
33
16
10
2
4
27
13
14
32
16
8
3
5
31
19
12
27
16
7
4
5
26
18
8
25
16
8
0
8
22
19
3
24
16
6
5
5
21
20
1
23
16
3
7
6
15
22
-7
16
16
3
6
7
16
24
-8
15
16
2
8
6
16
18
-2
14
16
3
5
8
19
29
-10
14
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
9
2
5
25
18
7
29
16
8
4
4
29
19
10
28
16
8
3
5
19
16
3
27
16
8
3
5
23
21
2
27
16
6
5
5
19
22
-3
23
16
5
6
5
19
20
-1
21
16
3
5
8
15
26
-11
14
16
4
2
10
20
28
-8
14
16
3
4
9
14
41
-27
13
16
2
7
7
18
30
-12
13
16
3
3
10
13
28
-15
12
16
2
6
8
16
29
-13
12
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире