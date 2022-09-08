- 8 сентября 2022
- 21:50 Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
- 25 января 2022
- 17:26 Товарищеский матч. «Сочи» сыграл вничью с «Аустрией»
- 23 марта 2019
- 23:38 Михаил Кержаков: «Разочаровали болельщиков, к сожалению. И по счету, и по игре» 5
- 22:47 Нету – о матче с «Аустрией»: «Это лишь товарищеская игра. Не будет проецировать ее итоги на официальные встречи» 1
- 22:17 Семак: «Заболотный помогает команде как может. Голов не хватает, моменты есть» 8
- 21:47 Скроботов – после матча с «Аустрией»: «Мотивация была на высоком уровне. Иначе никак» 4
- 20:53 Тренер «Аустрии»: «С «Зенитом» получилась хорошая игра. Счет мог быть и 3:3»
- 20:40 Семак – о разгроме от «Аустрии»: «Думаю, это никак не отразится на предстоящих встречах» 33
- 19:51 Товарищеский матч. «Зенит» разгромно проиграл «Аустрии» 33
- 18 февраля 2019
- 15:45 «Зенит» и «Аустрия» 23 марта проведут товарищеский матч на «Газпром Арене» 7
- 3 августа 2018
- 19:12 «Газпром» стал спонсором «Аустрии». Корпорация финансирует «Зенит» 49
- 24 ноября 2017
- 01:09 Лига Европы. «Милан» крупно выиграл у «Аустрии» 1
- 2 ноября 2017
- 23:08 Лига Европы. «Милан» не смог забить АЕКу, «Риека» крупно уступила «Аустрии»
- 15 сентября 2017
- 08:29 Андре Силва: «Игроки «Милана» бьются друг за друга»
- 07:17 Монтелла: «Поражение от «Лацио» сослужило «Милану» добрую службу» 1
- 14 сентября 2017
- 21:55 Лига Европы. «Милан» забил пять мячей «Аустрии», АЕК победил «Риеку» 1
- 13 августа 2017
- 10:51 Источник: «Манчестер Сити» подписал контракт с Кайоде
- 2 августа 2017
- 06:09 Вукоевич: «Из-за травмированного колена на прежнем уровне играть стало сложно»