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Австрия. Бундеслига
Команды
Аустрия
€ 10 млн
Аустрия
Вена
Австрия. Бундеслига
Стадион:
Генерали Арена
Сайт:
http://www.fk-austria.at
Тренер:
Стефан Хельм
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Аустрия» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аустрия» – «Брага»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Трансляция
«Брага» – «Аустрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Брага» – «Аустрия»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Аустрия» – «Бейтар»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Экс-директор «Спартака» и «Локомотива» Цорн нашел работу в европейском клубе
27 января
1
«Ливерпуль» договорился о переходе игрока с русскими корнями
26 января
«Ливерпуль» купит 198-сантиметрового защитника с русскими корнями
2 января
3
Фото
«Ливерпуль» подписал игрока юношеской сборной Украины
2025.12.29 09:58
5
«Спаери» – «Аустрия»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.80
2025.07.30 09:52
«Аустрия» – «Спаэри»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.72
2025.07.23 09:20
Фото
«Сочи» объявил о переходе полузащитника из Австрии
2024.01.16 21:21
1
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Товарищеский матч. «Сочи» сыграл вничью с «Аустрией»
2022.01.25 17:26
Михаил Кержаков: «Разочаровали болельщиков, к сожалению. И по счету, и по игре»
2019.03.23 23:38
5
Нету – о матче с «Аустрией»: «Это лишь товарищеская игра. Не будет проецировать ее итоги на официальные встречи»
2019.03.23 22:47
1
Семак: «Заболотный помогает команде как может. Голов не хватает, моменты есть»
2019.03.23 22:17
8
Скроботов – после матча с «Аустрией»: «Мотивация была на высоком уровне. Иначе никак»
2019.03.23 21:47
4
Тренер «Аустрии»: «С «Зенитом» получилась хорошая игра. Счет мог быть и 3:3»
2019.03.23 20:53
Семак – о разгроме от «Аустрии»: «Думаю, это никак не отразится на предстоящих встречах»
2019.03.23 20:40
32
Товарищеский матч. «Зенит» разгромно проиграл «Аустрии»
2019.03.23 19:51
32
«Зенит» и «Аустрия» 23 марта проведут товарищеский матч на «Газпром Арене»
2019.02.18 15:45
7
«Газпром» стал спонсором «Аустрии». Корпорация финансирует «Зенит»
2018.08.03 19:12
49
Лига Европы. «Милан» крупно выиграл у «Аустрии»
2017.11.24 01:09
1
Лига Европы. «Милан» не смог забить АЕКу, «Риека» крупно уступила «Аустрии»
2017.11.02 23:08
Монтелла: «Поражение от «Лацио» сослужило «Милану» добрую службу»
2017.09.15 07:17
1
Лига Европы. «Милан» забил пять мячей «Аустрии», АЕК победил «Риеку»
2017.09.14 21:55
1
Источник: «Манчестер Сити» подписал контракт с Кайоде
2017.08.13 10:51
Вукоевич: «Из-за травмированного колена на прежнем уровне играть стало сложно»
2017.08.02 06:09
Товарищеский матч. «Зенит» одержал волевую победу над «Аустрией», «Динамо» забило шесть голов в ворота чемпиона Албании
2017.07.04 20:48
4
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2
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