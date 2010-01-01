Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Аустрия - результаты

    Город Вена
    Дивизион Австрия-Бундеслига
    Сайт www.fk-austria.at
    Стадион Генерали Арена
    Тренер Манфред Шмид
    Турниры:
    Австрия. Бундеслига (2022/2023)
    19 тур
    		25 февраля, суббота 19:00 Аустрия 3:0 Хартберг
    18 тур
    		19 февраля, воскресенье 16:30 Аустрия Л 1:0 Аустрия
    17 тур
    		12 февраля, воскресенье 19:00 Аустрия 3:1 Аустрия К
    16 тур
    		13 ноября, воскресенье 16:30 Аустрия 0:1 Вольфсберг
    15 тур
    		6 ноября, воскресенье 16:30 Тироль 0:0 Аустрия
    14 тур
    		30 октября, воскресенье 16:30 Аустрия 2:1 Альтах
    13 тур
    		23 октября, воскресенье 18:00 ЛАСК 2:2 Аустрия
    12 тур
    		16 октября, воскресенье 18:00 Аустрия 1:3 Зальцбург
    11 тур
    		9 октября, воскресенье 18:00 Рапид 1:2 Аустрия
    10 тур
    		2 октября, воскресенье 18:00 Аустрия 0:3 Штурм
    9 тур
    		18 сентября, воскресенье 15:30 Аустрия 3:0 Рид
    8 тур
    		11 сентября, воскресенье 15:30 Хартберг 0:3 Аустрия
    7 тур
    		3 сентября, суббота 18:00 Аустрия 2:2 Аустрия Л
    6 тур
    		28 августа, воскресенье 18:00 Аустрия К 3:3 Аустрия
    5 тур
    		21 августа, воскресенье 18:00 Вольфсберг 1:2 Аустрия
    4 тур
    		13 августа, суббота 18:00 Аустрия 2:1 Тироль
    3 тур
    		7 августа, воскресенье 18:00 Альтах 3:2 Аустрия
    2 тур
    		31 июля, воскресенье 18:00 Аустрия 1:1 ЛАСК
    1 тур
    		22 июля, пятница 21:30 Зальцбург 3:0 Аустрия
    • Читайте нас: 
    11