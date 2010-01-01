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Аустрия - результаты матчей
Вена
Австрия. Бундеслига
Стадион:
Генерали Арена
Сайт:
http://www.fk-austria.at
Тренер:
Стефан Хельм
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Австрия. Бундеслига. 2026/2027
Лига конференций. 2026/2027
Австрия. Бундеслига. 2025/2026
Лига конференций. 2025/2026
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Лига Европы. Квалификация 2017/2018
Австрия. Бундеслига. 2017/2018
Товарищеские матчи. 2017
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Лига Европы. 2010/2011
Товарищеские матчи. 2010
Лига Европы. Квалификация 2009/2010
Чемпионат Австрии. 2009/2010
Кубок УЕФА. 2007/2008
13.09 | 15:30
Аустрия
2 : 1
Аустрия Л
02.09 | 19:30
Аустрия
0 : 1
Тироль
30.08 | 20:00
Зальцбург
4 : 1
Аустрия
16.08 | 18:00
Хартберг
0 : 2
Аустрия
09.08 | 20:00
Аустрия
0 : 2
ЛАСК
02.08 | 18:00
Вольфсберг
3 : 0
Аустрия
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