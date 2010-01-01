Турниры:
Австрия. Бундеслига (2022/2023)
|19 тур
|25 февраля, суббота
|19:00
|Аустрия
|3:0
|Хартберг
|18 тур
|19 февраля, воскресенье
|16:30
|Аустрия Л
|1:0
|Аустрия
|17 тур
|12 февраля, воскресенье
|19:00
|Аустрия
|3:1
|Аустрия К
|16 тур
|13 ноября, воскресенье
|16:30
|Аустрия
|0:1
|Вольфсберг
|15 тур
|6 ноября, воскресенье
|16:30
|Тироль
|0:0
|Аустрия
|14 тур
|30 октября, воскресенье
|16:30
|Аустрия
|2:1
|Альтах
|13 тур
|23 октября, воскресенье
|18:00
|ЛАСК
|2:2
|Аустрия
|12 тур
|16 октября, воскресенье
|18:00
|Аустрия
|1:3
|Зальцбург
|11 тур
|9 октября, воскресенье
|18:00
|Рапид
|1:2
|Аустрия
|10 тур
|2 октября, воскресенье
|18:00
|Аустрия
|0:3
|Штурм
|9 тур
|18 сентября, воскресенье
|15:30
|Аустрия
|3:0
|Рид
|8 тур
|11 сентября, воскресенье
|15:30
|Хартберг
|0:3
|Аустрия
|7 тур
|3 сентября, суббота
|18:00
|Аустрия
|2:2
|Аустрия Л
|6 тур
|28 августа, воскресенье
|18:00
|Аустрия К
|3:3
|Аустрия
|5 тур
|21 августа, воскресенье
|18:00
|Вольфсберг
|1:2
|Аустрия
|4 тур
|13 августа, суббота
|18:00
|Аустрия
|2:1
|Тироль
|3 тур
|7 августа, воскресенье
|18:00
|Альтах
|3:2
|Аустрия
|2 тур
|31 июля, воскресенье
|18:00
|Аустрия
|1:1
|ЛАСК
|1 тур
|22 июля, пятница
|21:30
|Зальцбург
|3:0
|Аустрия