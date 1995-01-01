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    Аустрия - расписание

    Город Вена
    Дивизион Австрия-Бундеслига
    Сайт www.fk-austria.at
    Стадион Генерали Арена
    Тренер Манфред Шмид
    Австрия. Бундеслига (2022/2023)
    20 тур
    		4 марта, суббота 19:00 Рид Аустрия
    Австрия. Бундеслига (2022/2023)
    21 тур
    		12 марта, воскресенье 19:00 Штурм Аустрия
    Австрия. Бундеслига (2022/2023)
    22 тур
    		19 марта, воскресенье 19:00 Аустрия Рапид
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