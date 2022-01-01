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Австрия. Бундеслига
Команды
Аустрия
Состав
€ 10 млн
Аустрия - состав команды
Вена
Австрия. Бундеслига
Стадион:
Генерали Арена
Сайт:
http://www.fk-austria.at
Тренер:
Стефан Хельм
Состав
Статистика
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Радлингер Самуэль
Вра
33
€ 0.45 млн
99
Кос Мирко
Вра
29
€ 0.25 млн
1
Шахин-Радлингер Самуэль
Вра
-
13
Lukas Wedl
Вра
-
17
Ли Тхэ-Сок
Защ
24
€ 2 млн
24
Плавотич Тин
Защ
29
€ 0.9 млн
15
Драгович Александар
Защ
35
€ 0.6 млн
46
Хандль Йоханнес
Защ
28
€ 0.45 млн
28
Визингер Филипп
Защ
32
€ 0.45 млн
26
Ранфтль Райнхольд
Защ
34
€ 0.3 млн
21
Генуш Хаким
Защ
26
€ 0.25 млн
17
Taeseok Lee
Защ
-
3
Buhari Ibrahim
Защ
-
5
Мюллер Валентино
Пол
27
€ 0.9 млн
30
Фишер Манфред
Пол
31
€ 0.7 млн
20
Julian Hettwer
Пол
-
7
Markovic Vasilije
Пол
-
32
Барри Абубакр
Пол
-
10
Saljic Sanel
Пол
-
22
Florian Wustinger
Пол
-
19
Эггештайн Йоханнес
Нап
28
€ 2.2 млн
11
Саркария Манприт
Нап
30
€ 0.6 млн
14
Боатенг Келвин
Нап
26
€ 0.6 млн
7
Вучич Ромео
Нап
23
€ 0.25 млн
9
Noah Botic
Нап
-
Всего игроков: 25, из них вратарей: 4, защитников: 9, полузащитников: 7, нападающих: 5
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