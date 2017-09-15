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    Монтелла: «Поражение от «Лацио» сослужило «Милану» добрую службу»

    Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла считает, что на результат матча первого тура группового этапа Лиги Европы с «Аустрией» сказалась неудача в последней игре Серии А против «Лацио».

    «Поражение от «Лацио» в минувшие выходные висело над нами, но сегодня мне понравились и боевой дух, и отношение к игре моих ребят. Команда показала скоростной футбол, обеспечив этим результат еще до перерыва. В начале второго тайма немного потеряли концентрацию, над этим нужно поработать, но в целом мы довольны победой.

    Получается, что поражение от «Лацио» сослужило нам добрую службу. Нам нужно сохранить целеустремленность на весь сезон.

    В предыдущих матчах мы не доводили дело до конца и оставляли соперникам шансы. Сегодня было по-другому. Психология и концентрация крайне важны для любой команды», – сказал Монтелла.

    Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Аустрия» – «Милан» завершился со счетом 1:5.

    Источник: Football Italia

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    15.09.2017 07:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 15 сентября 2017, 08:00

      Красивчик Кокорин и даже дерево забило)

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