Монтелла: «Поражение от «Лацио» сослужило «Милану» добрую службу»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла считает, что на результат матча первого тура группового этапа Лиги Европы с «Аустрией» сказалась неудача в последней игре Серии А против «Лацио».

«Поражение от «Лацио» в минувшие выходные висело над нами, но сегодня мне понравились и боевой дух, и отношение к игре моих ребят. Команда показала скоростной футбол, обеспечив этим результат еще до перерыва. В начале второго тайма немного потеряли концентрацию, над этим нужно поработать, но в целом мы довольны победой.

Получается, что поражение от «Лацио» сослужило нам добрую службу. Нам нужно сохранить целеустремленность на весь сезон.

В предыдущих матчах мы не доводили дело до конца и оставляли соперникам шансы. Сегодня было по-другому. Психология и концентрация крайне важны для любой команды», – сказал Монтелла.

Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Аустрия» – «Милан» завершился со счетом 1:5.