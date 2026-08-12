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«Аустрия» — «Бейтар»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

12 августа 2026 14:00
Аустрия - Бейтар
13 авг. 2026, четверг 21:30 | Лига конференций, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
2.20
Победа «Аустрии»
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Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между венской «Аустрией» и иерусалимским «Бейтаром» пройдет 13 августа в Вене на стадионе «Франц Хорр». Хозяева подходят к игре с минимальным преимуществом после выездной победы в первом матче (2-1) и имеют хорошую статистику в турнире – три победы в трех последних матчах Лиги Конференций. Гости из Израиля, в свою очередь, славятся своей выездной устойчивостью: они не проигрывают в пяти последних гостевых матчах этого турнира. Кто же сумеет пробиться в следующий раунд – австрийский клуб, опирающийся на домашнюю поддержку, или израильский коллектив, который умеет добиваться результата на выезде?

Кто победит в матче

В пользу «Аустрии» говорит их преимущество после первого матча и атакующая мощь. Австрийский клуб выиграл три последних матча в Лиге Конференций, а в среднем за последние пять игр забивает 2,00 гола за матч. В первом матче «Аустрия» уверенно переиграла «Бейтар» на его поле (2-1), сумев забить два гола на выезде, что дает им серьезное преимущество – теперь даже ничья 0-0, 1-1 или 2-2 выведет их в следующий раунд. Однако защита хозяев выглядит уязвимой – они пропускают в четырех последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,40 гола. В чемпионате Австрии «Аустрия» показывает нестабильные результаты: поражения от ЛАСК (0-2) и «Вольфсберга» (0-3) вызывают вопросы, но в еврокубках команда играет более собранно, что подтверждает победа над «Лиепаей» (3-1) и выездной успех в Израиле.

«Бейтар» подходит к ответной игре с хорошими шансами на успех. Израильский клуб не проигрывает в пяти последних выездных матчах Лиги Конференций, что говорит об их умении добиваться результата в гостях. Атака «Бейтара» стабильна: в среднем за последние пять игр они забивают 1,20 гола и забивают в трех последних матчах. В первом матче «Бейтар» сумел забить гол на своем поле, но пропустил дважды, что оставляет им шанс на камбэк при победе с любым счетом или ничьей со счетом 2-2 и выше. Оборона гостей действует достаточно надежно – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,40 гола. В предыдущих раундах Лиги Конференций «Бейтар» прошел АЕК Ларнаку (2-3 на выезде и 2-1 дома), что говорит об их умении проходить сложных соперников.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Аустрия» имеет преимущество в счете и играет дома, но ее защита уязвима, тогда как «Бейтар» опасен на выезде и способен забить. Хозяевам достаточно ничьей с любым счетом, чтобы пройти дальше, что позволяет им действовать более осторожно, но их оборонительные проблемы дают гостям шанс на успех. Однако атакующий потенциал «Аустрии» и ее умение забивать в Лиге Конференций делают ее фаворитом в этом противостоянии.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) «Аустрия» одержала победу на выезде со счетом 2-1, что дает австрийскому клубу психологическое преимущество. Текущая форма «Аустрии» в Лиге Конференций впечатляет: три победы подряд. «Бейтар» стабилен на выезде в этом турнире (пять матчей без поражений) и забивает в трех последних встречах. Учитывая, что хозяевам достаточно ничьей, они могут позволить себе играть вторым номером, но при таком раскладе голы с обеих сторон выглядят вероятными.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (50%)
3
Забитых мячей
3
1.5
В среднем за матч
1.5
2:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч
Лига конференций, 3 раунд
Аустрия
1 : 2
13.08.2026
Бейтар
Лига конференций, 3 раунд
Аустрия
1 : 2
13.08.2026
Бейтар
Лига конференций, 3 раунд
Бейтар
1 : 2
06.08.2026
Аустрия

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Самуэль Радлингер
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Jonas Feddersen
ЦЗ
21
Маттео Шаблас
ЦЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
40
Daniel Nnodim
ЦП
20
Julian Hettwer
ЦП
6
Philipp Maybach
ЦП
7
Vasilije Markovic
ЦП
30
Манфред Фишер
(К) АП
14
Келвин Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Стефан Хельм
Бейтар
55
Miguel Silva
ВР
4
Brayan Carabalí
ЦЗ
44
Лука Гадрани
ЦЗ
91
Nevo Shedo
ЦЗ
15
Ноам Мухе
ЦП
40
Boris Enow
ЦП
26
Daniel Worko
ЦП
77
Омер Атцили
ЦП
7
Ярден Шуа
(К) ЦФ
9
Johnbosco Samuel Kalu
ЦФ
2
N. Antwi
ЦФ
Аустрия
13
Lukas Wedl
ВР
99
Мирко Кос
ВР
17
Тхэ-Сок Ли
ЛЗ
3
Buhari Ibrahim
ЦЗ
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
22
Флориан Вустингер
ЦП
74
Hasan Deshishku
ЦП
16
Lee Kang-Hee
ЦП
10
S. Saljic
ЦФ
47
Kante Abdoulaye
ЦФ
Бейтар
33
Dvir Nir
ВР
22
Yehonatan Ozer
ВР
14
Roey Elimelech
ЦЗ
16
Yarden Cohen
ЦЗ
25
Liel Deri
ЦЗ
8
Ziv Ben Shimol
ЦП
13
Юджен Энса
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
11
Timothy Muzie
ЦП
24
Nadav Markovitch
ЦП
19
Шон Вайссман
ЦФ
3-5-1-1
1
Радлингер
15
Драгович
4
21
Шаблас
37
Вельс
20
6
7
40
30
Фишер
14
Боатенг
3-4-3
55
4
44
Гадрани
91
40
26
77
Атцили
15
Мухе
2
9
7
Шуа
21
Шаблас
17
Ли
17
Ли
21
Шаблас
37
Вельс
26
Ранфтль
26
Ранфтль
37
Вельс
6
22
Вустингер
22
Вустингер
6
40
16
16
40
20
10
10
20
91
14
14
91
44
Гадрани
25
25
44
Гадрани
26
8
8
26
77
Атцили
13
Энса
13
Энса
77
Атцили
9
30
Йосефи
30
Йосефи
9
15
Мухе
11
11
15
Мухе
Остались в запасе
Аустрия
Бейтар
13
Lukas Wedl
ВР
99
Мирко Кос
ВР
3
Buhari Ibrahim
ЦЗ
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
74
Hasan Deshishku
ЦП
47
Kante Abdoulaye
ЦФ
Главный тренер
Стефан Хельм
33
Dvir Nir
ВР
22
Yehonatan Ozer
ВР
16
Yarden Cohen
ЦЗ
24
Nadav Markovitch
ЦП
19
Шон Вайссман
ЦФ
Остались в запасе
13
Lukas Wedl
ВР
99
Мирко Кос
ВР
3
Buhari Ibrahim
ЦЗ
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
74
Hasan Deshishku
ЦП
47
Kante Abdoulaye
ЦФ
Остались в запасе
33
Dvir Nir
ВР
22
Yehonatan Ozer
ВР
16
Yarden Cohen
ЦЗ
24
Nadav Markovitch
ЦП
19
Шон Вайссман
ЦФ
Главный тренер
Стефан Хельм

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аустрии». Хозяева имеют преимущество после первого матча (2-1), демонстрируют стабильную атаку в Лиге Конференций (три победы подряд) и играют на своем поле. Гости, несмотря на хорошую выездную статистику, уступают в счете и вынуждены будут раскрываться, что может привести к голам хозяев. Учитывая атакующий потенциал «Аустрии» и ее умение забивать в еврокубках, австрийский клуб должен подтвердить свой статус фаворита и одержать победу. Ставка: победа «Аустрии» с коэффициентом 2,20.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Аустрией» и «Бейтаром» состоится 13 августа 2026 года в Вене на стадионе «Франц Хорр» и начнется в 21-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Аустрия» – «Бейтар»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

2.20
Победа «Аустрии»
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Автор: Воронцов Егор
Лига конференций Бейтар Аустрия
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