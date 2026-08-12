Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между венской «Аустрией» и иерусалимским «Бейтаром» пройдет 13 августа в Вене на стадионе «Франц Хорр». Хозяева подходят к игре с минимальным преимуществом после выездной победы в первом матче (2-1) и имеют хорошую статистику в турнире – три победы в трех последних матчах Лиги Конференций. Гости из Израиля, в свою очередь, славятся своей выездной устойчивостью: они не проигрывают в пяти последних гостевых матчах этого турнира. Кто же сумеет пробиться в следующий раунд – австрийский клуб, опирающийся на домашнюю поддержку, или израильский коллектив, который умеет добиваться результата на выезде?

Кто победит в матче

В пользу «Аустрии» говорит их преимущество после первого матча и атакующая мощь. Австрийский клуб выиграл три последних матча в Лиге Конференций, а в среднем за последние пять игр забивает 2,00 гола за матч. В первом матче «Аустрия» уверенно переиграла «Бейтар» на его поле (2-1), сумев забить два гола на выезде, что дает им серьезное преимущество – теперь даже ничья 0-0, 1-1 или 2-2 выведет их в следующий раунд. Однако защита хозяев выглядит уязвимой – они пропускают в четырех последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,40 гола. В чемпионате Австрии «Аустрия» показывает нестабильные результаты: поражения от ЛАСК (0-2) и «Вольфсберга» (0-3) вызывают вопросы, но в еврокубках команда играет более собранно, что подтверждает победа над «Лиепаей» (3-1) и выездной успех в Израиле.

«Бейтар» подходит к ответной игре с хорошими шансами на успех. Израильский клуб не проигрывает в пяти последних выездных матчах Лиги Конференций, что говорит об их умении добиваться результата в гостях. Атака «Бейтара» стабильна: в среднем за последние пять игр они забивают 1,20 гола и забивают в трех последних матчах. В первом матче «Бейтар» сумел забить гол на своем поле, но пропустил дважды, что оставляет им шанс на камбэк при победе с любым счетом или ничьей со счетом 2-2 и выше. Оборона гостей действует достаточно надежно – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,40 гола. В предыдущих раундах Лиги Конференций «Бейтар» прошел АЕК Ларнаку (2-3 на выезде и 2-1 дома), что говорит об их умении проходить сложных соперников.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Аустрия» имеет преимущество в счете и играет дома, но ее защита уязвима, тогда как «Бейтар» опасен на выезде и способен забить. Хозяевам достаточно ничьей с любым счетом, чтобы пройти дальше, что позволяет им действовать более осторожно, но их оборонительные проблемы дают гостям шанс на успех. Однако атакующий потенциал «Аустрии» и ее умение забивать в Лиге Конференций делают ее фаворитом в этом противостоянии.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) «Аустрия» одержала победу на выезде со счетом 2-1, что дает австрийскому клубу психологическое преимущество. Текущая форма «Аустрии» в Лиге Конференций впечатляет: три победы подряд. «Бейтар» стабилен на выезде в этом турнире (пять матчей без поражений) и забивает в трех последних встречах. Учитывая, что хозяевам достаточно ничьей, они могут позволить себе играть вторым номером, но при таком раскладе голы с обеих сторон выглядят вероятными.

Личные встречи Побед - 1 (50%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 1 (50%) 3 Забитых мячей 3 1.5 В среднем за матч 1.5 2:1 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч Лига конференций, 3 раунд Аустрия 1 : 2 Бейтар Лига конференций, 3 раунд Аустрия 1 : 2 Бейтар Лига конференций, 3 раунд Бейтар 1 : 2 Аустрия

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аустрии». Хозяева имеют преимущество после первого матча (2-1), демонстрируют стабильную атаку в Лиге Конференций (три победы подряд) и играют на своем поле. Гости, несмотря на хорошую выездную статистику, уступают в счете и вынуждены будут раскрываться, что может привести к голам хозяев. Учитывая атакующий потенциал «Аустрии» и ее умение забивать в еврокубках, австрийский клуб должен подтвердить свой статус фаворита и одержать победу. Ставка: победа «Аустрии» с коэффициентом 2,20.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Аустрией» и «Бейтаром» состоится 13 августа 2026 года в Вене на стадионе «Франц Хорр» и начнется в 21-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.