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Бейтар
€ 6 млн
Бейтар
Иерусалим
Сайт:
http://www.bjerusalem.co.il/BJHome.aspx
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«Аустрия» – «Бейтар»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Бейтар» – «АЕК Ларнака»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
Фото
Российский игрок в чемпионате Израиля сменил клуб
2 июня
Российский футболист стал вице-чемпионом Израиля
21 мая
1
«Кайрат» продал грузинского защитника
2025.09.05 21:59
Чалов, Кокорин и еще 10 россиян заявлены на матчи 3-го отборочного раунда еврокубков
2025.08.05 13:40
Российский игрок забил победный гол в матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций
2025.08.01 10:53
Кокорин заявлен на 2-й отборочный раунд Лиги конференций
2025.07.22 13:30
Микел рассказал о двух драках в «Челси»
2025.04.10 22:55
4
«Крылья Советов» заинтересованы в подписании лучшего ассистента чемпионата Израиля
2024.06.20 04:07
Российский футболист задумался об уходе из «Бейтара»: «Ожидалось, что в Израиле все закончится быстро, но в реальности все затянулось»
2023.11.11 09:33
1
Российский футболист рассказал об обстановке в Израиле
2023.10.07 16:16
2
Видео
В Израиле перенесли матчи из-за начавшейся войны – там играет россиянин
2023.10.07 11:54
Двое россиян выиграли Кубок Израиля
2023.05.24 18:41
Бородин перешел из «Краснодара» в израильский «Бейтар»
2023.01.12 18:46
Защитник «Краснодара» Бородин выбирает между двумя клубами
2023.01.07 11:47
В «Бейтаре» отреагировали на слухи об интересе к защитнику «Краснодара» Бородину
2023.01.03 00:23
Израильский клуб сделал предложение «Краснодару» о трансфере Бородина
2023.01.02 17:58
Экс-спартаковец Гашкин рассказал о сорвавшемся переходе в израильский клуб из-за отсутствия штампа из военкомата
2022.10.14 13:59
2
Фото
Экс-нападающий ЦСКА Оланаре перешел из «Бейтара» в «Сычуань Лонгфор»
2019.03.01 15:54
3
Фото
Экс-нападающий ЦСКА Оланаре перешел в «Бейтар»
2018.10.12 15:51
2
Израильский клуб «Бейтар» будет носить в своем названии имя Дональда Трампа
2018.05.14 08:11
7
Бенаюн стал первым футболистом, сыгравшим за сборную Израиля 100 матчей
2017.10.12 11:33
3
Шиндер может сменить «Амкар» на «Бейтар»
2017.08.02 12:52
3
Лига Европы. Погба принес «Сент-Этьену» победу над «Бейтаром»
2016.08.17 21:44
2
Фанат «Бейтара» пытался пронести на трибуну гранату
2015.12.16 07:54
2
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