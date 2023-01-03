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    В «Бейтаре» отреагировали на слухи об интересе к защитнику «Краснодара» Бородину

    Исполнительный директор «Бейтара» Кфир Эдри прокомментировал новость о возможном переходе в израильский клуб центрального защитника Сергея Бородина из «Краснодара».

    «Агент предложил нам Бородина. Мы просто рассмотрели это как один из вариантов, не более.

    Ничего еще не решено, потому что мы ждем возвращения важного для нас игрока», – сказал Эдри.

    • Контракт Бородина с «Краснодаром» истекает летом.
    • В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 12 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 1,2 миллиона евро.

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    Источник: Sport24

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