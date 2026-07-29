Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций между израильским «Бейтаром» и кипрским «АЕК Ларнака» пройдет 30 июля 2026 года на стадионе «Илие Оанэ». Хозяева одержали минимальную победу в первом матче со счетом 1:0 на выезде и теперь имеют комфортное преимущество перед домашней игрой. «Бейтар» подходит к ответной встрече с длительной беспроигрышной серией – семь матчей без поражений, надежная оборона (0.60 пропущенных в среднем за пять игр) и стабильная, хоть и не самая результативная атака. Гости, напротив, находятся в кризисе: они не могут выиграть в трех последних матчах Лиги Конференций, забивают всего 0.80 гола в среднем за игру и пропускают в семи из девяти последних встреч. Сможет ли «АЕК Ларнака» прервать свою неудачную серию и отыграть минимальное преимущество хозяев, или «Бейтар» продолжит свою уверенную игру и пройдет в следующий раунд? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть закрытым и малорезультативным?

Кто победит в матче

«Бейтар» подходит к ответной игре с психологическим преимуществом и комфортным заделом в один мяч. Команда не проигрывает в семи последних матчах, а в среднем за последние пять игр забивает 0.80 гола и пропускает всего 0.60, что говорит о надежной игре в обороне и умении добиваться минимальных побед. В первом матче израильский клуб сумел забить на выезде и не пропустить, что является серьезным достижением. Домашняя поддержка на «Илие Оанэ» должна помочь хозяевам сохранить концентрацию, особенно учитывая, что им достаточно сыграть 0:0, чтобы пройти дальше. «Бейтар» не отличается высокой результативностью, но их оборона редко ошибается, а соперник, напротив, испытывает проблемы в атаке.

«АЕК Ларнака» подходит к ответной игре с необходимостью отыгрываться и с тяжелой статистикой: команда не может выиграть в трех последних матчах Лиги Конференций, забивает в среднем 0.80 гола за последние пять игр и пропускает 1.20. В первом матче кипрский клуб не смог забить «Бейтару» и уступил 0:1, и теперь им нужно забивать как минимум один гол и при этом не пропустить, чтобы иметь шансы на проход. Однако их атака недостаточно эффективна, а оборона регулярно позволяет соперникам создавать моменты. Гостям придется рисковать с первых минут, что откроет зоны для контратак хозяев, но их собственные атакующие возможности выглядят ограниченными.

С учетом всех факторов мы считаем, что «Бейтар» является фаворитом и должен как минимум не проиграть в этом матче, а скорее всего, добьется победы или сыграет вничью. Их надежная оборона и умение играть на результат должны помочь им сохранить преимущество. «АЕК Ларнака» будет атаковать, но их низкая результативность вряд ли позволит им отыграться.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче «Бейтар» обыграл «АЕК Ларнака» со счетом 1:0, что дает израильской команде психологическое преимущество. Текущая форма «Бейтара» (семь матчей без поражений, 0.60 пропущенных) и слабость атаки гостей (0.80 гола за игру) указывают на то, что хозяева должны использовать свое преимущество и пройти в следующий раунд. «АЕК Ларнака» забивает в трех последних матчах, но этого явно недостаточно, чтобы компенсировать слабую защиту.

Личные встречи Побед - 1 (50%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 1 (50%) 3 Забитых мячей 3 1.5 В среднем за матч 1.5 1:0 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч Лига конференций, 2 раунд Бейтар 2 : 3 АЕК Лига конференций, 2 раунд Бейтар 2 : 3 АЕК Лига конференций, 2 раунд АЕК 0 : 1 Бейтар

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Бейтар» как минимум не проиграет «АЕК Ларнака» в ответном матче, сохранив преимущество, добытое в первой встрече. Израильский клуб демонстрирует надежную оборону и умение добиваться нужного результата, тогда как гости вынуждены будут раскрываться, что может привести к голам в их ворота. Наиболее вероятным сценарием видится ничья или минимальная победа хозяев, которая устроит их для прохода в следующий раунд. Ставка на победу «Бейтара» за 2.22 выглядит оправданной – хозяева должны реализовать свое преимущество в классе и текущей форме. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Бейтаром» и «АЕК Ларнака» состоится 30 июля 2026 года на стадионе «Илие Оанэ» и начнется в 20:30 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.