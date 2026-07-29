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«Бейтар» – «АЕК Ларнака»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

29 июля 2026 10:29
Бейтар - АЕК
30 июл. 2026, четверг 20:30 | Лига конференций, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
2.22
Победа «Бейтара»
Сделать ставку

Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций между израильским «Бейтаром» и кипрским «АЕК Ларнака» пройдет 30 июля 2026 года на стадионе «Илие Оанэ». Хозяева одержали минимальную победу в первом матче со счетом 1:0 на выезде и теперь имеют комфортное преимущество перед домашней игрой. «Бейтар» подходит к ответной встрече с длительной беспроигрышной серией – семь матчей без поражений, надежная оборона (0.60 пропущенных в среднем за пять игр) и стабильная, хоть и не самая результативная атака. Гости, напротив, находятся в кризисе: они не могут выиграть в трех последних матчах Лиги Конференций, забивают всего 0.80 гола в среднем за игру и пропускают в семи из девяти последних встреч. Сможет ли «АЕК Ларнака» прервать свою неудачную серию и отыграть минимальное преимущество хозяев, или «Бейтар» продолжит свою уверенную игру и пройдет в следующий раунд? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть закрытым и малорезультативным?

Кто победит в матче

«Бейтар» подходит к ответной игре с психологическим преимуществом и комфортным заделом в один мяч. Команда не проигрывает в семи последних матчах, а в среднем за последние пять игр забивает 0.80 гола и пропускает всего 0.60, что говорит о надежной игре в обороне и умении добиваться минимальных побед. В первом матче израильский клуб сумел забить на выезде и не пропустить, что является серьезным достижением. Домашняя поддержка на «Илие Оанэ» должна помочь хозяевам сохранить концентрацию, особенно учитывая, что им достаточно сыграть 0:0, чтобы пройти дальше. «Бейтар» не отличается высокой результативностью, но их оборона редко ошибается, а соперник, напротив, испытывает проблемы в атаке.

«АЕК Ларнака» подходит к ответной игре с необходимостью отыгрываться и с тяжелой статистикой: команда не может выиграть в трех последних матчах Лиги Конференций, забивает в среднем 0.80 гола за последние пять игр и пропускает 1.20. В первом матче кипрский клуб не смог забить «Бейтару» и уступил 0:1, и теперь им нужно забивать как минимум один гол и при этом не пропустить, чтобы иметь шансы на проход. Однако их атака недостаточно эффективна, а оборона регулярно позволяет соперникам создавать моменты. Гостям придется рисковать с первых минут, что откроет зоны для контратак хозяев, но их собственные атакующие возможности выглядят ограниченными.

С учетом всех факторов мы считаем, что «Бейтар» является фаворитом и должен как минимум не проиграть в этом матче, а скорее всего, добьется победы или сыграет вничью. Их надежная оборона и умение играть на результат должны помочь им сохранить преимущество. «АЕК Ларнака» будет атаковать, но их низкая результативность вряд ли позволит им отыграться.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче «Бейтар» обыграл «АЕК Ларнака» со счетом 1:0, что дает израильской команде психологическое преимущество. Текущая форма «Бейтара» (семь матчей без поражений, 0.60 пропущенных) и слабость атаки гостей (0.80 гола за игру) указывают на то, что хозяева должны использовать свое преимущество и пройти в следующий раунд. «АЕК Ларнака» забивает в трех последних матчах, но этого явно недостаточно, чтобы компенсировать слабую защиту.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (50%)
3
Забитых мячей
3
1.5
В среднем за матч
1.5
1:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч
Лига конференций, 2 раунд
Бейтар
2 : 3
30.07.2026
АЕК
Лига конференций, 2 раунд
Бейтар
2 : 3
30.07.2026
АЕК
Лига конференций, 2 раунд
АЕК
0 : 1
23.07.2026
Бейтар

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бейтар
55
Miguel Silva
ВР
4
Brayan Carabalí
ЦЗ
16
Yarden Cohen
ЦЗ
15
Noam Muche
ЦП
40
Boris Enow
ЦП
26
Daniel Worko
ЦП
77
Омер Атцили
ЦП
2
N. Antwi
ЦФ
9
Johnbosco Samuel Kalu
ЦФ
19
Шон Вайссман
ЦФ
5
Gil Cohen
ЦФ
АЕК
51
Андреас Параскевас
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
7
Гуш Ледеш
ОП
20
Ян Репас
ЦП
6
I. Pankov
ЦП
13
Yahav Gurfinkel
ЦП
14
Амор Лаюни
ЛВ
8
Юссеф Амин
ЛВ
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Бейтар
33
Dvir Nir
ВР
22
Yehonatan Ozer
ВР
20
Ори Дахан
ЦЗ
25
Liel Deri
ЦЗ
44
Лука Гадрани
ЦЗ
14
Roey Elimelech
ЦЗ
30
Томер Йосефи
ЦП
8
Ziv Ben Shimol
ЦП
11
Timothy Muzie
ЦП
13
Юджен Энса
ЦП
24
Nadav Markovitch
ЦП
7
Ярден Шуа
ЦФ
АЕК
1
Ведад Муфтич
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
17
Костас Пилеас
ЛЗ
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
25
Хараламбос Кириаку
ОП
9
Đorđe Ivanović
ЦП
29
Гиоргос Наум
АП
10
Вальдо Рубио
ЛВ
22
Godswill Ekpolo
ЦФ
37
David Gerasimou
ЦФ
2-4-4
55
4
16
15
26
77
Атцили
40
2
5
19
Вайссман
9
2-1-3-2-2
51
Параскевас
21
Мирамон
4
Саборит
7
Ледеш
20
Репас
6
13
14
Лаюни
8
Амин
11
Байич
15
Миличевич
16
25
25
16
15
8
8
15
19
Вайссман
11
11
19
Вайссман
9
13
Энса
13
Энса
9
26
24
24
26
77
Атцили
7
Шуа
7
Шуа
77
Атцили
13
17
Пилеас
17
Пилеас
13
4
Саборит
44
44
4
Саборит
6
25
Кириаку
25
Кириаку
6
7
Ледеш
9
9
7
Ледеш
21
Мирамон
10
Рубио
10
Рубио
21
Мирамон
14
Лаюни
22
22
14
Лаюни
Остались в запасе
Бейтар
АЕК
33
Dvir Nir
ВР
22
Yehonatan Ozer
ВР
20
Ори Дахан
ЦЗ
44
Лука Гадрани
ЦЗ
14
Roey Elimelech
ЦЗ
30
Томер Йосефи
ЦП
1
Ведад Муфтич
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
29
Гиоргос Наум
АП
37
David Gerasimou
ЦФ
Остались в запасе
33
Dvir Nir
ВР
22
Yehonatan Ozer
ВР
20
Ори Дахан
ЦЗ
44
Лука Гадрани
ЦЗ
14
Roey Elimelech
ЦЗ
30
Томер Йосефи
ЦП
Остались в запасе
1
Ведад Муфтич
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
29
Гиоргос Наум
АП
37
David Gerasimou
ЦФ

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Бейтар» как минимум не проиграет «АЕК Ларнака» в ответном матче, сохранив преимущество, добытое в первой встрече. Израильский клуб демонстрирует надежную оборону и умение добиваться нужного результата, тогда как гости вынуждены будут раскрываться, что может привести к голам в их ворота. Наиболее вероятным сценарием видится ничья или минимальная победа хозяев, которая устроит их для прохода в следующий раунд. Ставка на победу «Бейтара» за 2.22 выглядит оправданной – хозяева должны реализовать свое преимущество в классе и текущей форме. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Бейтаром» и «АЕК Ларнака» состоится 30 июля 2026 года на стадионе «Илие Оанэ» и начнется в 20:30 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Бейтар» – «АЕК Ларнака»: смотреть онлайн

2.22
Победа «Бейтара»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Лига конференций АЕК Бейтар
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