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АЕК
€ 12 млн
АЕК Ларнака
Ларнака
Кипр. Первый дивизион
Стадион:
АЕК-Арена
Сайт:
http://www.aek.com.cy/
Тренер:
Иньяки Астис
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Таблица
«Бейтар» – «АЕК Ларнака»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
Трансляция
АЕК Ларнака – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
Трансляция
«Кристал Пэлас» – АЕК Ларнака: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Фото
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Фото
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Фото
Все участники плей-офф Лиги конференций и предварительная сетка игр на вылет
2025.12.19 10:46
«Кристал Пэлас» – «АЕК Ларнака»: прогноз и ставки на матч 23 октября 2027 с коэффициентом 1.92
2025.10.22 18:00
Трансляция
«АЕК» – «Бранн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2025
2025.08.27 18:20
«АЕК» – «Бранн»: прогноз и ставки на матч 27 августа 2025 с коэффициентом 1.95
2025.08.26 08:40
«АЕК» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.06 08:53
АЕК – «Целе»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 2.00
2025.07.30 09:16
«Целе» – «АЕК»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.80
2025.07.23 08:45
Прогноз на точный счeт матча «Партизан» – «АЕК»: Лига Европы, 17 июля 2025 года
2025.07.16 09:09
Трансляция
АЕК – «Партизан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июля 2025
2025.07.10 18:20
«АЕК» – «Партизан»: прогноз на матч 10 июля с 65% вероятностью захода ставки
2025.07.09 11:08
Прогноз на точный счeт матча «АЕК» – «Партизан»: Лига Европы, 10 июля 2025
2025.07.09 09:07
Определились все участники Лиги Европы и Лиги конференций сезона-2025/26
2025.06.04 11:02
Лига конференций. Гол экс-игрока «Рубина» принес «Андерлехту» ничью с «Вильярреаллом» (1:1) и другие результаты
2023.03.09 22:49
Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. «Лацио», «Вильярреал» и «Шериф» узнали соперников
2023.02.24 15:21
Лига конференций. «Лацио», «Шериф» и АЕК пробились в 1/8 финала
2023.02.23 22:53
Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты
2023.02.17 01:19
2
Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций
2022.11.07 16:31
1
Стали известны все участники плей-офф Лиги конференций
2022.11.04 01:35
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
2022.11.04 01:01
Стали известны претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы
2022.10.28 13:40
Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли
2022.10.27 21:50
Лига Европы. Киевское «Динамо» уступило «Ренну» и другие результаты
2022.10.13 21:51
Лига Европы. «Рома» проиграла «Бетису» и другие результаты
2022.10.06 23:59
1
Лига Европы. «Арсенал» победил «Цюрих», «Рома» проиграла «Лудогорцу» и другие результаты
2022.09.08 21:43
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