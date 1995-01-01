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    АЕК - результаты

    Город Ларнака
    Дивизион Кипр-Первый Дивизион
    Сайт http://www.aek.com.cy/
    Стадион ГСЗ
    Тренер Хосе Луис Олтра
    Турниры:
    Лига конференций (2022/2023), ответный матч
    1/16 финала
    ответный матч    		 23 февраля, четверг 20:45 Днепр-1 0:0 АЕК
    Лига конференций (2022/2023), первый матч
    1/16 финала
    первый матч    		 16 февраля, четверг 23:00 АЕК 1:0 Днепр-1
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