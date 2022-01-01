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Кипр. Первый дивизион
Команды
АЕК
Состав
€ 12 млн
АЕК Ларнака - состав команды
Ларнака
Кипр. Первый дивизион
Стадион:
АЕК-Арена
Сайт:
http://www.aek.com.cy/
Тренер:
Иньяки Астис
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
92
Палеари Альберто
Вра
34
€ 1.2 млн
1
Муфтич Ведад
Вра
24
€ 0.4 млн
51
Параскевас Андреас
Вра
27
€ 0.175 млн
99
Деметриу Деметрис
Вра
27
€ 0.15 млн
12
Kewin Komar
Вра
-
1
Zlatan Alomerović
Вра
-
5
Оливан Брайан
Защ
32
€ 0.8 млн
3
ван дер Хоорн Майк
Защ
33
€ 0.75 млн
17
Пилеас Костас
Защ
27
€ 0.55 млн
93
Гнали Жереми
Защ
24
€ 0.45 млн
2
Иоанну Петрос
Защ
27
€ 0.35 млн
4
Саборит Энрик
Защ
34
€ 0.225 млн
21
Мирамон Хорхе
Защ
37
€ 0.2 млн
27
Роберж Валентин
Защ
39
€ 0.05 млн
42
Maximos Petoussis
Защ
-
44
Zacharias Adoni
Защ
-
23
Келер Свен
Пол
29
€ 0.8 млн
20
Репас Ян
Пол
29
€ 0.6 млн
25
Кириаку Хараламбос
Пол
31
€ 0.55 млн
15
Миличевич Хрвое
Пол
33
€ 0.55 млн
7
Ледеш Гуш
Пол
33
€ 0.45 млн
86
Кардеро Алекс
Пол
23
€ 0.4 млн
6
Суарес Джимми
Пол
29
€ 0.35 млн
29
Наум Гиоргос
Пол
25
€ 0.3 млн
9
Đorđe Ivanović
Пол
-
13
Yahav Gurfinkel
Пол
-
28
Мрабти Керим
Нап
32
€ 1.2 млн
10
Чакон Йерсон
Нап
23
€ 0.7 млн
14
Лаюни Амор
Нап
33
€ 0.65 млн
8
Амин Юссеф
Нап
23
€ 0.55 млн
11
Байич Рияд
Нап
32
€ 0.4 млн
22
Godswill Ekpolo
Нап
-
30
Enzo Cabrera
Нап
-
19
Atanas Ioan Trica-Balaci
Нап
-
Всего игроков: 34, из них вратарей: 6, защитников: 10, полузащитников: 10, нападающих: 8
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