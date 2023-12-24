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Главные новости
3 февраля
09:40
Мамаев ответил, общается ли он с Кокориным
3
19 января
23:24
Петржела ответил, что испортило карьеру Кокорина
2
7 января
21:28
Видео
Кокорин забил за «Арис» 5-й гол в сезоне
2
2 января
17:30
Фото
Кокорин выложил таинственный пост в соцсетях
5
24 декабря 2023
14:23
Видео
Знаменитый Нусрет обслужил в Дубае Кокорина и Соболева
7
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Все новости
5 февраля
08:39
Гендиректор «Ариса» оценил перспективы Кокорина в Серии A
3 февраля
09:40
Мамаев ответил, общается ли он с Кокориным
3
19 января
23:24
Петржела ответил, что испортило карьеру Кокорина
2
7 января
21:28
Видео
Кокорин забил за «Арис» 5-й гол в сезоне
2
2 января
17:30
Фото
Кокорин выложил таинственный пост в соцсетях
5
28 декабря 2023
22:22
Кокорин рассказал, как празднует Новый год
4
24 декабря 2023
14:23
Видео
Знаменитый Нусрет обслужил в Дубае Кокорина и Соболева
7
18 декабря 2023
22:56
«Арис» Кокорина проиграл последней команде чемпионата Кипра
15 декабря 2023
21:26
Кирилл Кокорин рассказал забавную тюремную историю про брата
4
4 декабря 2023
21:35
Видео
Кокорин сделал дубль за «Арис» – он впервые после возвращения забил в чемпионате Кипра
1
1 декабря 2023
19:41
Личка не хочет возвращения Кокорина в «Динамо»
4
20 ноября 2023
17:50
Полузащитник «Пари НН» может стать одноклубником Кокорина в «Арисе»
19 ноября 2023
13:50
Фото
Сын Кокорина забил 11 голов в 3 матчах за «Арис»
7
16 ноября 2023
16:31
Первый тренер Кокорина назвал цель игрока в чемпионате Кипра
2
9 ноября 2023
14:49
Фото
Кокорин-младший забил 5 голов за детскую команду «Ариса»
4
31 октября 2023
10:04
Божович сказал, чем Кокорин похож на Гризманна
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