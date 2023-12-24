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    Кипр. Первый дивизион. Команды

    АЕЗ Закакиу
    (Лимассол)
    АЕК
    (Ларнака)
    АЕЛ
    (Лимасcол)
    АПОЭЛ
    (Никосия)
    Анортосис
    (Ларнака)
    Аполлон
    (Лимассол)
    Арис
    (Лимассол)
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    Неа Саламис Фамагуста
    (Аммочостос)
    Омония
    (Никосия)
    Отеллос Афиену
    (Ларнака)
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