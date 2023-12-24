Cезон:
Команда:
Тур/Стадия:
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024), 24 тур
|9 февраля, пятница
|20:00
|АЕЗ Закакиу
|3:3
|Отеллос Афиену
|9 февраля, пятница
|20:00
|Омония
|3:1
|Анортосис
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024), 23 тур
|6 февраля, вторник
|20:00
|Неа Саламис Фамагуста
|0:3
|Арис
|6 февраля, вторник
|20:00
|Кармиотисса
|1:3
|АЕЛ
|5 февраля, понедельник
|20:00
|Отеллос Афиену
|0:0
|Докса Катокопиас
|5 февраля, понедельник
|20:00
|Этникос
|4:1
|АЕЗ Закакиу
|5 февраля, понедельник
|20:00
|АПОЭЛ
|2:2
|АЕК
|4 февраля, воскресенье
|20:00
|Аполлон
|1:2
|Омония
|4 февраля, воскресенье
|17:00
|Анортосис
|2:2
|Пафос
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024), 22 тур
|1 февраля, четверг
|20:00
|АЕЛ
|3:1
|Неа Саламис Фамагуста
|1 февраля, четверг
|20:00
|Докса Катокопиас
|0:2
|Этникос
|31 января, среда
|20:00
|Арис
|4:0
|Отеллос Афиену
|31 января, среда
|20:00
|АЕК
|2:1
|Омония
|31 января, среда
|20:00
|Пафос
|1:1
|Аполлон
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024), 21 тур
|28 января, воскресенье
|20:00
|Этникос
|2:6
|Арис
|28 января, воскресенье
|18:00
|Отеллос Афиену
|АЕЛ
|27 января, суббота
|20:00
|Аполлон
|0:0
|АЕЗ Закакиу
|27 января, суббота
|19:00
|Анортосис
|0:2
|Докса Катокопиас
|27 января, суббота
|18:00
|Омония
|1:2
|Пафос
|26 января, пятница
|20:00
|Неа Саламис Фамагуста
|0:4
|АПОЭЛ
|26 января, пятница
|20:00
|Кармиотисса
|1:3
|АЕК
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024), 20 тур
|22 января, понедельник
|20:00
|Арис
|2:1
|Анортосис
|22 января, понедельник
|20:00
|АЕК
|1:0
|Пафос
|21 января, воскресенье
|20:00
|АЕЗ Закакиу
|0:0
|Омония
|21 января, воскресенье
|20:00
|Кармиотисса
|0:1
|Неа Саламис Фамагуста
|21 января, воскресенье
|17:00
|АПОЭЛ
|6:0
|Отеллос Афиену
|20 января, суббота
|20:00
|АЕЛ
|1:1
|Этникос
|20 января, суббота
|18:00
|Докса Катокопиас
|0:3
|Аполлон
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024), 19 тур
|14 января, воскресенье
|20:00
|Аполлон
|0:1
|Арис
|14 января, воскресенье
|17:00
|Пафос
|4:0
|АЕЗ Закакиу
|13 января, суббота
|20:00
|Анортосис
|1:0
|АЕЛ
|13 января, суббота
|19:00
|Омония
|5:1
|Докса Катокопиас
|13 января, суббота
|18:00
|Отеллос Афиену
|0:3
|Кармиотисса
|12 января, пятница
|20:00
|Этникос
|2:1
|АПОЭЛ
|12 января, пятница
|20:00
|Неа Саламис Фамагуста
|0:1
|АЕК
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024), 18 тур
|8 января, понедельник
|20:00
|АЕК
|2:0
|АЕЗ Закакиу
|8 января, понедельник
|20:00
|Докса Катокопиас
|1:0
|Пафос
|7 января, воскресенье
|20:00
|Арис
|2:0
|Омония
|7 января, воскресенье
|18:00
|Кармиотисса
|1:1
|Этникос
|7 января, воскресенье
|18:00
|Неа Саламис Фамагуста
|3:2
|Отеллос Афиену
|6 января, суббота
|20:00
|АЕЛ
|0:3
|Аполлон
|6 января, суббота
|18:00
|АПОЭЛ
|1:0
|Анортосис
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024), 17 тур
|4 января, четверг
|20:00
|АЕЗ Закакиу
|1:1
|Докса Катокопиас
|3 января, среда
|20:00
|Пафос
|1:0
|Арис
|3 января, среда
|20:00
|Этникос
|2:3
|Неа Саламис Фамагуста
|3 января, среда
|20:00
|Отеллос Афиену
|0:0
|АЕК
|2 января, вторник
|20:00
|Омония
|3:1
|АЕЛ
|2 января, вторник
|20:00
|Анортосис
|1:0
|Кармиотисса
|2 января, вторник
|18:00
|Аполлон
|2:2
|АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024), 16 тур
|23 декабря, суббота
|20:00
|Неа Саламис Фамагуста
|0:3
|Анортосис
|23 декабря, суббота
|18:00
|АПОЭЛ
|3:0
|Омония
|23 декабря, суббота
|18:00
|АЕЛ
|1:2
|Пафос
|22 декабря, пятница
|20:00
|АЕК
|2:1
|Докса Катокопиас
|22 декабря, пятница
|20:00
|Арис
|1:0
|АЕЗ Закакиу
|22 декабря, пятница
|20:00
|Кармиотисса
|3:4
|Аполлон
|21 декабря, четверг
|20:00
|Отеллос Афиену
|2:1
|Этникос
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024), 15 тур
|18 декабря, понедельник
|20:00
|Докса Катокопиас
|2:0
|Арис
|17 декабря, воскресенье
|20:00
|Аполлон
|0:2
|Неа Саламис Фамагуста
|17 декабря, воскресенье
|19:00
|Пафос
|0:1
|АПОЭЛ
|17 декабря, воскресенье
|18:00
|АЕЗ Закакиу
|1:4
|АЕЛ
|16 декабря, суббота
|20:00
|Анортосис
|2:1
|Отеллос Афиену
|16 декабря, суббота
|19:00
|Омония
|2:1
|Кармиотисса
|16 декабря, суббота
|19:00
|Этникос
|0:3
|АЕК
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024), 14 тур
|10 декабря, воскресенье
|20:00
|Неа Саламис Фамагуста
|0:2
|Омония
|10 декабря, воскресенье
|19:00
|Кармиотисса
|2:1
|Пафос
|10 декабря, воскресенье
|18:00
|Этникос
|0:1
|Анортосис
|9 декабря, суббота
|20:00
|АЕЛ
|2:0
|Докса Катокопиас
|9 декабря, суббота
|20:00
|АПОЭЛ
|3:1
|АЕЗ Закакиу
|9 декабря, суббота
|18:00
|АЕК
|2:1
|Арис
|8 декабря, пятница
|20:00
|Отеллос Афиену
|0:3
|Аполлон
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024), 13 тур
|4 декабря, понедельник
|20:00
|АЕЛ
|0:4
|Арис
|3 декабря, воскресенье
|20:00
|Неа Саламис Фамагуста
|0:2
|Пафос
|3 декабря, воскресенье
|20:00
|АПОЭЛ
|5:0
|Докса Катокопиас
|3 декабря, воскресенье
|17:30
|Кармиотисса
|1:1
|АЕЗ Закакиу
|2 декабря, суббота
|20:00
|Анортосис
|0:0
|АЕК
|2 декабря, суббота
|20:00
|Этникос
|2:2
|Аполлон
|1 декабря, пятница
|20:00
|Отеллос Афиену
|1:2
|Омония
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024), 12 тур
|27 ноября, понедельник
|20:00
|АЕК
|3:0
|АЕЛ
|27 ноября, понедельник
|20:00
|Докса Катокопиас
|2:2
|Кармиотисса
|26 ноября, воскресенье
|20:00
|Аполлон
|0:1
|Анортосис
|26 ноября, воскресенье
|19:00
|АЕЗ Закакиу
|2:1
|Неа Саламис Фамагуста
|26 ноября, воскресенье
|19:00
|Омония
|4:1
|Этникос
|25 ноября, суббота
|20:00
|Арис
|1:0
|АПОЭЛ
|25 ноября, суббота
|20:00
|Пафос
|3:0
|Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024), 11 тур
|12 ноября, воскресенье
|20:00
|Аполлон
|0:1
|АЕК
|12 ноября, воскресенье
|20:00
|Кармиотисса
|4:1
|Арис
|12 ноября, воскресенье
|18:00
|Отеллос Афиену
|2:1
|АЕЗ Закакиу
|11 ноября, суббота
|20:00
|АПОЭЛ
|1:0
|АЕЛ
|11 ноября, суббота
|20:00
|Этникос
|1:4
|Пафос
|11 ноября, суббота
|19:00
|Неа Саламис Фамагуста
|2:0
|Докса Катокопиас
|10 ноября, пятница
|21:00
|Анортосис
|2:0
|Омония
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024), 10 тур
|5 ноября, воскресенье
|20:00
|АЕЛ
|2:1
|Кармиотисса
|5 ноября, воскресенье
|19:00
|АЕК
|0:3
|АПОЭЛ
|5 ноября, воскресенье
|19:00
|Пафос
|1:0
|Анортосис
|4 ноября, суббота
|20:00
|Омония
|2:0
|Аполлон
|4 ноября, суббота
|20:00
|Арис
|2:1
|Неа Саламис Фамагуста
|4 ноября, суббота
|19:00
|Докса Катокопиас
|0:2
|Отеллос Афиену
|3 ноября, пятница
|20:00
|АЕЗ Закакиу
|1:1
|Этникос
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024), 9 тур
|30 октября, понедельник
|20:00
|Отеллос Афиену
|0:1
|Арис
|29 октября, воскресенье
|20:00
|Аполлон
|0:3
|Пафос
|29 октября, воскресенье
|20:00
|Анортосис
|1:1
|АЕЗ Закакиу
|29 октября, воскресенье
|19:00
|Омония
|0:0
|АЕК
|28 октября, суббота
|19:00
|Неа Саламис Фамагуста
|1:1
|АЕЛ
|28 октября, суббота
|19:00
|Кармиотисса
|1:2
|АПОЭЛ
|28 октября, суббота
|18:00
|Этникос
|2:0
|Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024), 4 тур
|25 октября, среда
|19:00
|Неа Саламис Фамагуста
|4:0
|Этникос
|17 сентября, воскресенье
|20:30
|АПОЭЛ
|1:1
|Аполлон
|17 сентября, воскресенье
|19:00
|Арис
|1:1
|Пафос
|17 сентября, воскресенье
|18:00
|Кармиотисса
|1:3
|Анортосис
|16 сентября, суббота
|20:00
|АЕЛ
|0:0
|Омония
|16 сентября, суббота
|19:00
|Докса Катокопиас
|1:3
|АЕЗ Закакиу
|16 сентября, суббота
|19:00
|АЕК
|3:2
|Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024), 8 тур
|23 октября, понедельник
|19:00
|Пафос
|0:2
|Омония
|22 октября, воскресенье
|19:00
|Докса Катокопиас
|0:2
|Анортосис
|22 октября, воскресенье
|19:00
|АЕЗ Закакиу
|0:5
|Аполлон
|22 октября, воскресенье
|17:00
|АЕЛ
|2:1
|Отеллос Афиену
|21 октября, суббота
|19:00
|Арис
|2:0
|Этникос
|21 октября, суббота
|19:00
|АПОЭЛ
|1:0
|Неа Саламис Фамагуста
|21 октября, суббота
|19:00
|АЕК
|5:0
|Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024), 7 тур
|8 октября, воскресенье
|19:00
|Анортосис
|2:3
|Арис
|8 октября, воскресенье
|19:00
|Аполлон
|4:0
|Докса Катокопиас
|8 октября, воскресенье
|19:00
|Этникос
|1:0
|АЕЛ
|7 октября, суббота
|19:00
|Пафос
|0:0
|АЕК
|7 октября, суббота
|19:00
|Омония
|3:3
|АЕЗ Закакиу
|7 октября, суббота
|19:00
|Отеллос Афиену
|0:1
|АПОЭЛ
|6 октября, пятница
|19:00
|Неа Саламис Фамагуста
|2:0
|Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024), 6 тур
|2 октября, понедельник
|19:00
|АЕЗ Закакиу
|1:4
|Пафос
|2 октября, понедельник
|19:00
|АПОЭЛ
|5:1
|Этникос
|1 октября, воскресенье
|19:00
|Докса Катокопиас
|1:3
|Омония
|1 октября, воскресенье
|19:00
|АЕЛ
|1:3
|Анортосис
|30 сентября, суббота
|19:00
|Кармиотисса
|0:0
|Отеллос Афиену
|30 сентября, суббота
|19:00
|Арис
|0:1
|Аполлон
|30 сентября, суббота
|18:00
|АЕК
|1:1
|Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024), 2 тур
|27 сентября, среда
|19:00
|АПОЭЛ
|1:0
|Пафос
|28 августа, понедельник
|20:00
|Арис
|2:1
|Докса Катокопиас
|28 августа, понедельник
|20:00
|АЕК
|5:5
|Этникос
|27 августа, воскресенье
|20:00
|Неа Саламис Фамагуста
|1:1
|Аполлон
|27 августа, воскресенье
|20:00
|АЕЛ
|4:3
|АЕЗ Закакиу
|26 августа, суббота
|20:00
|Отеллос Афиену
|0:2
|Анортосис
|26 августа, суббота
|20:00
|Кармиотисса
|3:3
|Омония
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024), 5 тур
|25 сентября, понедельник
|19:00
|Омония
|2:2
|Арис
|24 сентября, воскресенье
|19:00
|Отеллос Афиену
|2:3
|Неа Саламис Фамагуста
|24 сентября, воскресенье
|19:00
|Аполлон
|2:0
|АЕЛ
|23 сентября, суббота
|20:30
|Анортосис
|1:1
|АПОЭЛ
|23 сентября, суббота
|19:00
|Этникос
|3:0
|Кармиотисса
|23 сентября, суббота
|18:00
|Пафос
|4:0
|Докса Катокопиас
|22 сентября, пятница
|19:00
|АЕЗ Закакиу
|3:1
|АЕК
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024), 3 тур
|3 сентября, воскресенье
|21:00
|Омония
|2:1
|АПОЭЛ
|3 сентября, воскресенье
|20:00
|АЕЗ Закакиу
|0:5
|Арис
|3 сентября, воскресенье
|20:00
|Аполлон
|1:0
|Кармиотисса
|2 сентября, суббота
|20:00
|Докса Катокопиас
|0:2
|АЕК
|2 сентября, суббота
|20:00
|Пафос
|3:1
|АЕЛ
|2 сентября, суббота
|20:00
|Этникос
|1:1
|Отеллос Афиену
|1 сентября, пятница
|20:00
|Анортосис
|2:2
|Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024), 1 тур
|21 августа, понедельник
|20:00
|Докса Катокопиас
|0:1
|АЕЛ
|21 августа, понедельник
|20:00
|Омония
|4:0
|Неа Саламис Фамагуста
|21 августа, понедельник
|20:00
|Арис
|2:0
|АЕК
|20 августа, воскресенье
|20:00
|АЕЗ Закакиу
|0:2
|АПОЭЛ
|19 августа, суббота
|20:00
|Анортосис
|3:1
|Этникос
|19 августа, суббота
|20:00
|Аполлон
|1:1
|Отеллос Афиену
|18 августа, пятница
|20:00
|Пафос
|3:0
|Кармиотисса
Нет завершенных матчей