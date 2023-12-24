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    Кипр. Первый Дивизион - результаты

    Cезон:
    Команда:
    Тур/Стадия:
    Кипр. Первый Дивизион (2023/2024), 24 тур
    9 февраля, пятница 20:00 АЕЗ Закакиу 3:3 Отеллос Афиену
    9 февраля, пятница 20:00 Омония 3:1 Анортосис
    Кипр. Первый Дивизион (2023/2024), 23 тур
    6 февраля, вторник 20:00 Неа Саламис Фамагуста 0:3 Арис
    6 февраля, вторник 20:00 Кармиотисса 1:3 АЕЛ
    5 февраля, понедельник 20:00 Отеллос Афиену 0:0 Докса Катокопиас
    5 февраля, понедельник 20:00 Этникос 4:1 АЕЗ Закакиу
    5 февраля, понедельник 20:00 АПОЭЛ 2:2 АЕК
    4 февраля, воскресенье 20:00 Аполлон 1:2 Омония
    4 февраля, воскресенье 17:00 Анортосис 2:2 Пафос
    Кипр. Первый Дивизион (2023/2024), 22 тур
    1 февраля, четверг 20:00 АЕЛ 3:1 Неа Саламис Фамагуста
    1 февраля, четверг 20:00 Докса Катокопиас 0:2 Этникос
    31 января, среда 20:00 Арис 4:0 Отеллос Афиену
    31 января, среда 20:00 АЕК 2:1 Омония
    31 января, среда 20:00 Пафос 1:1 Аполлон
    Кипр. Первый Дивизион (2023/2024), 21 тур
    28 января, воскресенье 20:00 Этникос 2:6 Арис
    28 января, воскресенье 18:00 Отеллос Афиену АЕЛ
    27 января, суббота 20:00 Аполлон 0:0 АЕЗ Закакиу
    27 января, суббота 19:00 Анортосис 0:2 Докса Катокопиас
    27 января, суббота 18:00 Омония 1:2 Пафос
    26 января, пятница 20:00 Неа Саламис Фамагуста 0:4 АПОЭЛ
    26 января, пятница 20:00 Кармиотисса 1:3 АЕК
    Кипр. Первый Дивизион (2023/2024), 20 тур
    22 января, понедельник 20:00 Арис 2:1 Анортосис
    22 января, понедельник 20:00 АЕК 1:0 Пафос
    21 января, воскресенье 20:00 АЕЗ Закакиу 0:0 Омония
    21 января, воскресенье 20:00 Кармиотисса 0:1 Неа Саламис Фамагуста
    21 января, воскресенье 17:00 АПОЭЛ 6:0 Отеллос Афиену
    20 января, суббота 20:00 АЕЛ 1:1 Этникос
    20 января, суббота 18:00 Докса Катокопиас 0:3 Аполлон
    Кипр. Первый Дивизион (2023/2024), 19 тур
    14 января, воскресенье 20:00 Аполлон 0:1 Арис
    14 января, воскресенье 17:00 Пафос 4:0 АЕЗ Закакиу
    13 января, суббота 20:00 Анортосис 1:0 АЕЛ
    13 января, суббота 19:00 Омония 5:1 Докса Катокопиас
    13 января, суббота 18:00 Отеллос Афиену 0:3 Кармиотисса
    12 января, пятница 20:00 Этникос 2:1 АПОЭЛ
    12 января, пятница 20:00 Неа Саламис Фамагуста 0:1 АЕК
    Кипр. Первый Дивизион (2023/2024), 18 тур
    8 января, понедельник 20:00 АЕК 2:0 АЕЗ Закакиу
    8 января, понедельник 20:00 Докса Катокопиас 1:0 Пафос
    7 января, воскресенье 20:00 Арис 2:0 Омония
    7 января, воскресенье 18:00 Кармиотисса 1:1 Этникос
    7 января, воскресенье 18:00 Неа Саламис Фамагуста 3:2 Отеллос Афиену
    6 января, суббота 20:00 АЕЛ 0:3 Аполлон
    6 января, суббота 18:00 АПОЭЛ 1:0 Анортосис
    Кипр. Первый Дивизион (2023/2024), 17 тур
    4 января, четверг 20:00 АЕЗ Закакиу 1:1 Докса Катокопиас
    3 января, среда 20:00 Пафос 1:0 Арис
    3 января, среда 20:00 Этникос 2:3 Неа Саламис Фамагуста
    3 января, среда 20:00 Отеллос Афиену 0:0 АЕК
    2 января, вторник 20:00 Омония 3:1 АЕЛ
    2 января, вторник 20:00 Анортосис 1:0 Кармиотисса
    2 января, вторник 18:00 Аполлон 2:2 АПОЭЛ
    Кипр. Первый Дивизион (2023/2024), 16 тур
    23 декабря, суббота 20:00 Неа Саламис Фамагуста 0:3 Анортосис
    23 декабря, суббота 18:00 АПОЭЛ 3:0 Омония
    23 декабря, суббота 18:00 АЕЛ 1:2 Пафос
    22 декабря, пятница 20:00 АЕК 2:1 Докса Катокопиас
    22 декабря, пятница 20:00 Арис 1:0 АЕЗ Закакиу
    22 декабря, пятница 20:00 Кармиотисса 3:4 Аполлон
    21 декабря, четверг 20:00 Отеллос Афиену 2:1 Этникос
    Кипр. Первый Дивизион (2023/2024), 15 тур
    18 декабря, понедельник 20:00 Докса Катокопиас 2:0 Арис
    17 декабря, воскресенье 20:00 Аполлон 0:2 Неа Саламис Фамагуста
    17 декабря, воскресенье 19:00 Пафос 0:1 АПОЭЛ
    17 декабря, воскресенье 18:00 АЕЗ Закакиу 1:4 АЕЛ
    16 декабря, суббота 20:00 Анортосис 2:1 Отеллос Афиену
    16 декабря, суббота 19:00 Омония 2:1 Кармиотисса
    16 декабря, суббота 19:00 Этникос 0:3 АЕК
    Кипр. Первый Дивизион (2023/2024), 14 тур
    10 декабря, воскресенье 20:00 Неа Саламис Фамагуста 0:2 Омония
    10 декабря, воскресенье 19:00 Кармиотисса 2:1 Пафос
    10 декабря, воскресенье 18:00 Этникос 0:1 Анортосис
    9 декабря, суббота 20:00 АЕЛ 2:0 Докса Катокопиас
    9 декабря, суббота 20:00 АПОЭЛ 3:1 АЕЗ Закакиу
    9 декабря, суббота 18:00 АЕК 2:1 Арис
    8 декабря, пятница 20:00 Отеллос Афиену 0:3 Аполлон
    Кипр. Первый Дивизион (2023/2024), 13 тур
    4 декабря, понедельник 20:00 АЕЛ 0:4 Арис
    3 декабря, воскресенье 20:00 Неа Саламис Фамагуста 0:2 Пафос
    3 декабря, воскресенье 20:00 АПОЭЛ 5:0 Докса Катокопиас
    3 декабря, воскресенье 17:30 Кармиотисса 1:1 АЕЗ Закакиу
    2 декабря, суббота 20:00 Анортосис 0:0 АЕК
    2 декабря, суббота 20:00 Этникос 2:2 Аполлон
    1 декабря, пятница 20:00 Отеллос Афиену 1:2 Омония
    Кипр. Первый Дивизион (2023/2024), 12 тур
    27 ноября, понедельник 20:00 АЕК 3:0 АЕЛ
    27 ноября, понедельник 20:00 Докса Катокопиас 2:2 Кармиотисса
    26 ноября, воскресенье 20:00 Аполлон 0:1 Анортосис
    26 ноября, воскресенье 19:00 АЕЗ Закакиу 2:1 Неа Саламис Фамагуста
    26 ноября, воскресенье 19:00 Омония 4:1 Этникос
    25 ноября, суббота 20:00 Арис 1:0 АПОЭЛ
    25 ноября, суббота 20:00 Пафос 3:0 Отеллос Афиену
    Кипр. Первый Дивизион (2023/2024), 11 тур
    12 ноября, воскресенье 20:00 Аполлон 0:1 АЕК
    12 ноября, воскресенье 20:00 Кармиотисса 4:1 Арис
    12 ноября, воскресенье 18:00 Отеллос Афиену 2:1 АЕЗ Закакиу
    11 ноября, суббота 20:00 АПОЭЛ 1:0 АЕЛ
    11 ноября, суббота 20:00 Этникос 1:4 Пафос
    11 ноября, суббота 19:00 Неа Саламис Фамагуста 2:0 Докса Катокопиас
    10 ноября, пятница 21:00 Анортосис 2:0 Омония
    Кипр. Первый Дивизион (2023/2024), 10 тур
    5 ноября, воскресенье 20:00 АЕЛ 2:1 Кармиотисса
    5 ноября, воскресенье 19:00 АЕК 0:3 АПОЭЛ
    5 ноября, воскресенье 19:00 Пафос 1:0 Анортосис
    4 ноября, суббота 20:00 Омония 2:0 Аполлон
    4 ноября, суббота 20:00 Арис 2:1 Неа Саламис Фамагуста
    4 ноября, суббота 19:00 Докса Катокопиас 0:2 Отеллос Афиену
    3 ноября, пятница 20:00 АЕЗ Закакиу 1:1 Этникос
    Кипр. Первый Дивизион (2023/2024), 9 тур
    30 октября, понедельник 20:00 Отеллос Афиену 0:1 Арис
    29 октября, воскресенье 20:00 Аполлон 0:3 Пафос
    29 октября, воскресенье 20:00 Анортосис 1:1 АЕЗ Закакиу
    29 октября, воскресенье 19:00 Омония 0:0 АЕК
    28 октября, суббота 19:00 Неа Саламис Фамагуста 1:1 АЕЛ
    28 октября, суббота 19:00 Кармиотисса 1:2 АПОЭЛ
    28 октября, суббота 18:00 Этникос 2:0 Докса Катокопиас
    Кипр. Первый Дивизион (2023/2024), 4 тур
    25 октября, среда 19:00 Неа Саламис Фамагуста 4:0 Этникос
    17 сентября, воскресенье 20:30 АПОЭЛ 1:1 Аполлон
    17 сентября, воскресенье 19:00 Арис 1:1 Пафос
    17 сентября, воскресенье 18:00 Кармиотисса 1:3 Анортосис
    16 сентября, суббота 20:00 АЕЛ 0:0 Омония
    16 сентября, суббота 19:00 Докса Катокопиас 1:3 АЕЗ Закакиу
    16 сентября, суббота 19:00 АЕК 3:2 Отеллос Афиену
    Кипр. Первый Дивизион (2023/2024), 8 тур
    23 октября, понедельник 19:00 Пафос 0:2 Омония
    22 октября, воскресенье 19:00 Докса Катокопиас 0:2 Анортосис
    22 октября, воскресенье 19:00 АЕЗ Закакиу 0:5 Аполлон
    22 октября, воскресенье 17:00 АЕЛ 2:1 Отеллос Афиену
    21 октября, суббота 19:00 Арис 2:0 Этникос
    21 октября, суббота 19:00 АПОЭЛ 1:0 Неа Саламис Фамагуста
    21 октября, суббота 19:00 АЕК 5:0 Кармиотисса
    Кипр. Первый Дивизион (2023/2024), 7 тур
    8 октября, воскресенье 19:00 Анортосис 2:3 Арис
    8 октября, воскресенье 19:00 Аполлон 4:0 Докса Катокопиас
    8 октября, воскресенье 19:00 Этникос 1:0 АЕЛ
    7 октября, суббота 19:00 Пафос 0:0 АЕК
    7 октября, суббота 19:00 Омония 3:3 АЕЗ Закакиу
    7 октября, суббота 19:00 Отеллос Афиену 0:1 АПОЭЛ
    6 октября, пятница 19:00 Неа Саламис Фамагуста 2:0 Кармиотисса
    Кипр. Первый Дивизион (2023/2024), 6 тур
    2 октября, понедельник 19:00 АЕЗ Закакиу 1:4 Пафос
    2 октября, понедельник 19:00 АПОЭЛ 5:1 Этникос
    1 октября, воскресенье 19:00 Докса Катокопиас 1:3 Омония
    1 октября, воскресенье 19:00 АЕЛ 1:3 Анортосис
    30 сентября, суббота 19:00 Кармиотисса 0:0 Отеллос Афиену
    30 сентября, суббота 19:00 Арис 0:1 Аполлон
    30 сентября, суббота 18:00 АЕК 1:1 Неа Саламис Фамагуста
    Кипр. Первый Дивизион (2023/2024), 2 тур
    27 сентября, среда 19:00 АПОЭЛ 1:0 Пафос
    28 августа, понедельник 20:00 Арис 2:1 Докса Катокопиас
    28 августа, понедельник 20:00 АЕК 5:5 Этникос
    27 августа, воскресенье 20:00 Неа Саламис Фамагуста 1:1 Аполлон
    27 августа, воскресенье 20:00 АЕЛ 4:3 АЕЗ Закакиу
    26 августа, суббота 20:00 Отеллос Афиену 0:2 Анортосис
    26 августа, суббота 20:00 Кармиотисса 3:3 Омония
    Кипр. Первый Дивизион (2023/2024), 5 тур
    25 сентября, понедельник 19:00 Омония 2:2 Арис
    24 сентября, воскресенье 19:00 Отеллос Афиену 2:3 Неа Саламис Фамагуста
    24 сентября, воскресенье 19:00 Аполлон 2:0 АЕЛ
    23 сентября, суббота 20:30 Анортосис 1:1 АПОЭЛ
    23 сентября, суббота 19:00 Этникос 3:0 Кармиотисса
    23 сентября, суббота 18:00 Пафос 4:0 Докса Катокопиас
    22 сентября, пятница 19:00 АЕЗ Закакиу 3:1 АЕК
    Кипр. Первый Дивизион (2023/2024), 3 тур
    3 сентября, воскресенье 21:00 Омония 2:1 АПОЭЛ
    3 сентября, воскресенье 20:00 АЕЗ Закакиу 0:5 Арис
    3 сентября, воскресенье 20:00 Аполлон 1:0 Кармиотисса
    2 сентября, суббота 20:00 Докса Катокопиас 0:2 АЕК
    2 сентября, суббота 20:00 Пафос 3:1 АЕЛ
    2 сентября, суббота 20:00 Этникос 1:1 Отеллос Афиену
    1 сентября, пятница 20:00 Анортосис 2:2 Неа Саламис Фамагуста
    Кипр. Первый Дивизион (2023/2024), 1 тур
    21 августа, понедельник 20:00 Докса Катокопиас 0:1 АЕЛ
    21 августа, понедельник 20:00 Омония 4:0 Неа Саламис Фамагуста
    21 августа, понедельник 20:00 Арис 2:0 АЕК
    20 августа, воскресенье 20:00 АЕЗ Закакиу 0:2 АПОЭЛ
    19 августа, суббота 20:00 Анортосис 3:1 Этникос
    19 августа, суббота 20:00 Аполлон 1:1 Отеллос Афиену
    18 августа, пятница 20:00 Пафос 3:0 Кармиотисса
    ...Нет завершенных матчей
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