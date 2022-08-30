- 30 августа 2022
- 22:33 Кокорин находится в шаге от перехода в «Арис» («СЭ») 2
- 14 июля 2020
- 14:19 Джано покинул «Анортосис» и ждет предложений от других команд 11
- 21 мая 2020
- 23:55 Джано может перейти в тбилисское «Динамо» 1
- 14 мая 2020
- 21:47 Экс-игрок «Спартака» Джано может перейти в батумское «Динамо» 2
- 9 апреля 2020
- 23:46 Джано: «Джикия может играть в одном из топ-5 чемпионатов. Даже в такой команде, как «Наполи» 7
- 11 марта 2020
- 15:28 Джано получил разрыв связки колена и не сыграет в Лиге наций 14
- 7 февраля 2020
- 18:22 Джано: «Федун мне сказал: «Из-за травм ты растерял форму, но я желаю тебе удачи» 5
- 17:33 Джано: «При Кононове я понял, что это уже не тот «Спартак» 23
- 23 января 2020
- 06:18 Джано: «Анортосис» стремится стать чемпионом. Это соответствует моим целям» 2
- 22 января 2020
- 23:23 Фото «Анортосис» объявил о подписании Джано 2
- 21:27 «Чемпионат»: Джано подписал контракт с «Анортосисом» 2
- 16:45 Metaratings: Джано прибыл на Кипр для подписания контракта с «Анортосисом» 3
- 21 января 2020
- 21:55 Джано может перейти в кипрский «Анортосис» 4
- 25 июля 2018
- 07:17 Фото Экс-хавбек «Краснодара» Лаборде вернулся в кипрский «Анортосис»