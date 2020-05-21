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    Джано может перейти в тбилисское «Динамо»

    Бывший полузащитник «Спартака» Джано может в ближайшее время стать игроком тбилисского «Динамо».

    Ранее 27-летний футболист вел переговоры о переходе в «Динамо» из Батуми, но, по информации «СЭ», договориться сторонам не удалось и теперь хавбек рассматривает вариант с трансфером в столичный клуб.

    • Джано в январе перешел из «Спартака» в «Анортосис» на правах свободного агента.
    • Контракт игрока с кипрским клубом истекает 31 мая.
    • В активе грузина шесть матчей без результативных действий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.05.2020 23:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3069

      Борат 14 минут назад

      Сбежал из пищевика этот онанюга и теперь развлекается как может !!! Гыгы

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