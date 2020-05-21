Джано может перейти в тбилисское «Динамо»

Бывший полузащитник «Спартака» Джано может в ближайшее время стать игроком тбилисского «Динамо».

Ранее 27-летний футболист вел переговоры о переходе в «Динамо» из Батуми, но, по информации «СЭ», договориться сторонам не удалось и теперь хавбек рассматривает вариант с трансфером в столичный клуб.