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Джано может перейти в тбилисское «Динамо»

21 мая 2020, 23:55
1

Бывший полузащитник «Спартака» Джано может в ближайшее время стать игроком тбилисского «Динамо».

Ранее 27-летний футболист вел переговоры о переходе в «Динамо» из Батуми, но, по информации «СЭ», договориться сторонам не удалось и теперь хавбек рассматривает вариант с трансфером в столичный клуб.

  • Джано в январе перешел из «Спартака» в «Анортосис» на правах свободного агента.
  • Контракт игрока с кипрским клубом истекает 31 мая.
  • В активе грузина шесть матчей без результативных действий.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Европа Анортосис Динамо Тб Джано
Комментарии (1)
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алдан2014
1590151536
Даже на Кипре не сгодился..Ну теперь пусть в Грузии подаёт надежды
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