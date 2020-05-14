Экс-игрок «Спартака» Джано может перейти в батумское «Динамо»

Бывший полузащитник «Спартака» Джано может продолжить карьеру в Грузии.

По информации журналиста Сергея Егорова, 27-летний футболист ведет переговоры о переходе в батумское «Динамо».

«Футболист находится в Грузии, интерес к нему со сторону этого клуба серьезный», – сообщил источник.