Экс-игрок «Спартака» Джано может перейти в батумское «Динамо»

Бывший полузащитник «Спартака» Джано может продолжить карьеру в Грузии.
По информации журналиста Сергея Егорова, 27-летний футболист ведет переговоры о переходе в батумское «Динамо».
«Футболист находится в Грузии, интерес к нему со сторону этого клуба серьезный», – сообщил источник.
- Джано в январе перешел из «Спартака» в «Анортосис» на правах свободного агента.
- Контракт хавбека с кипрским клубом истекает 31 мая.
- В активе грузина шесть матчей без результативных действий.
Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова