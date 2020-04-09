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  • Джано: «Джикия может играть в одном из топ-5 чемпионатов. Даже в такой команде, как «Наполи»

Джано: «Джикия может играть в одном из топ-5 чемпионатов. Даже в такой команде, как «Наполи»

9 апреля 2020, 23:46
7

Бывший полузащитник «Спартака» Джано поделился мнением о качествах капитана московской команды Георгия Джикии.

«О Джикии я могу рассказывать бесконечно. Я его впервые встретил, когда играли с «Амкаром». Потом познакомились в аэропорту перед сборами «Спартака», сразу сдружились. Он сильнейший игрок. Его главный плюс в характере, он очень спортивный. В жизни Джикия добрее, чем на поле. Он хотел с первой тренировки доказать, что он лучший. У него это получилось.

Да, я его встретил, рассказал, подсказал, но я не играл вместо него в футбол, он доказал всe сам. Он заслуживает ещe больше. Джикия может играть в одном из топ-5 чемпионатов, минимум в средней команде Англии, Испании. Да даже в такой команде, как «Наполи». Я ему желаю успехов, удачи, всегда с ним на связи.

Его сила в том, что он очень быстро дошeл до всех целей, стал капитаном. Он это заслуживает, надеюсь, что у него всe будет хорошо. Была серьeзная травма, я знаю, как он это переживал, ведь жил с ним в одной комнате. Георгий не всем показывал, как он это всe переживал. Сейчас всe позади, всe хорошо. Надеюсь, никогда больше травм не будет», – сказал Джано.

  • 26-летний Джикия выступает за «Спартак» с декабря 2016 года.
  • В текущем сезоне защитник забил один гол и сделал два ассиста в 27 матчах.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Анортосис Джано Джикия Георгий
Комментарии (7)
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armen10
1586465716
А я ведь когда то играл против Джикии, во времена его пребывания в дзержинском Химике. Но где я, а где он
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paracetamol
1586466947
Играть, или сопли жевать на поле?
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serppion
1586478091
Джано: «Джикия может играть в одном из топ-5 чемпионатов». Джикия: «Джано может играть в одном из топ-5 чемпионатов». Басня Крылова "Кукушка и петух".
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paracetamol
1586500135
Открывателем игроков из пердива был Амкар. Теперь его нет, нет и новых игроков отечственных!
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New Life
1586504981
По-моему, Джикия свой пик уже прошел, к сожалению.
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Makaweli
1586525531
Вас дурочков послушать, вы всё можете, и в топ-5 европы играть, а как вас всех собирают условный АПОЭЛЬ пройти не можете!
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zigbert
1586542298
Зачем рассуждать о его возможностях в топ-5 чемпионатах. В Спартаке у Джикии получается все неплохо и он является одним из лидеров команды.
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