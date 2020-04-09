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    Джано: «Джикия может играть в одном из топ-5 чемпионатов. Даже в такой команде, как «Наполи»

    Бывший полузащитник «Спартака» Джано поделился мнением о качествах капитана московской команды Георгия Джикии.

    «О Джикии я могу рассказывать бесконечно. Я его впервые встретил, когда играли с «Амкаром». Потом познакомились в аэропорту перед сборами «Спартака», сразу сдружились. Он сильнейший игрок. Его главный плюс в характере, он очень спортивный. В жизни Джикия добрее, чем на поле. Он хотел с первой тренировки доказать, что он лучший. У него это получилось.

    Да, я его встретил, рассказал, подсказал, но я не играл вместо него в футбол, он доказал всe сам. Он заслуживает ещe больше. Джикия может играть в одном из топ-5 чемпионатов, минимум в средней команде Англии, Испании. Да даже в такой команде, как «Наполи». Я ему желаю успехов, удачи, всегда с ним на связи.

    Его сила в том, что он очень быстро дошeл до всех целей, стал капитаном. Он это заслуживает, надеюсь, что у него всe будет хорошо. Была серьeзная травма, я знаю, как он это переживал, ведь жил с ним в одной комнате. Георгий не всем показывал, как он это всe переживал. Сейчас всe позади, всe хорошо. Надеюсь, никогда больше травм не будет», – сказал Джано.

    • 26-летний Джикия выступает за «Спартак» с декабря 2016 года.
    • В текущем сезоне защитник забил один гол и сделал два ассиста в 27 матчах.

    Источник: «Чемпионат»

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    09.04.2020 23:46
    Комментарии9
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      Рейтинг: +352

      New Life 37 минут назад

      По-моему, Джикия свой пик уже прошел, к сожалению.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5451

      paracetamol 1 час назад

      Открывателем игроков из пердива был Амкар. Теперь его нет, нет и новых игроков отечственных!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2903

      serppion 8 часов назад

      Джано: «Джикия может играть в одном из топ-5 чемпионатов».
      Джикия: «Джано может играть в одном из топ-5 чемпионатов».
      Басня Крылова "Кукушка и петух".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2816

      Борат 10 часов назад

      Позор этим мужеложцам !
      Гыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +298

      Бoрат > Борат 10 часов назад

      Слава нам - правильным пацанам . Гыгыгы . Скоро карантин закончится - вправлю и поправлю . Гыгыгы .

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5451

      paracetamol 11 часов назад

      Играть, или сопли жевать на поле?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +52

      armen10 11 часов назад

      А я ведь когда то играл против Джикии, во времена его пребывания в дзержинском Химике.
      Но где я, а где он

      0
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      ...
      Рейтинг: +298

      Бoрат > armen10 10 часов назад

      Предполагаю , что ты там , где наш с братом - боратом ориентир - в ЖОПЕ . Гыгыгы .
      Не обижайся - там пол страны , нет - 90 % .

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2106

      alarm > armen10 10 часов назад

      так радуйся. или тоже хотел стать спартачом? перекрестись, если веруешь)

      -1
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