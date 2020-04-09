Джано: «Джикия может играть в одном из топ-5 чемпионатов. Даже в такой команде, как «Наполи»

Бывший полузащитник «Спартака» Джано поделился мнением о качествах капитана московской команды Георгия Джикии.

«О Джикии я могу рассказывать бесконечно. Я его впервые встретил, когда играли с «Амкаром». Потом познакомились в аэропорту перед сборами «Спартака», сразу сдружились. Он сильнейший игрок. Его главный плюс в характере, он очень спортивный. В жизни Джикия добрее, чем на поле. Он хотел с первой тренировки доказать, что он лучший. У него это получилось.

Да, я его встретил, рассказал, подсказал, но я не играл вместо него в футбол, он доказал всe сам. Он заслуживает ещe больше. Джикия может играть в одном из топ-5 чемпионатов, минимум в средней команде Англии, Испании. Да даже в такой команде, как «Наполи». Я ему желаю успехов, удачи, всегда с ним на связи.

Его сила в том, что он очень быстро дошeл до всех целей, стал капитаном. Он это заслуживает, надеюсь, что у него всe будет хорошо. Была серьeзная травма, я знаю, как он это переживал, ведь жил с ним в одной комнате. Георгий не всем показывал, как он это всe переживал. Сейчас всe позади, всe хорошо. Надеюсь, никогда больше травм не будет», – сказал Джано.