Поигравший в РПЛ Крыховяк закончил карьеру в 35 лет

Бывший полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Пришло время новых вызовов. Футбол сформировал меня не только как игрока, но и, прежде всего, как человека.

Я состоявшийся футболист, ни о чем не жалею и ничего не стал бы менять. Я принимаю свою карьеру такой, какой она была: с моментами, полными радости и успеха, но и с трудными моментами, которые многому меня научили.

От всего сердца благодарю болельщиков, которые прошли со мной через все, всех футболистов, с которыми я имел честь разделить поле, а также каждого, кто поддерживал меня на этом пути.

Спасибо моей семье и моей любимой жене – без вас все это не имело бы смысла. Футбол стоит того, чтобы в него играть», – написал Крыховяк в соцсетях.