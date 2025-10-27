Введите ваш ник на сайте
Поигравший в РПЛ Крыховяк закончил карьеру в 35 лет

Сегодня, 20:52

Бывший полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Пришло время новых вызовов. Футбол сформировал меня не только как игрока, но и, прежде всего, как человека.

Я состоявшийся футболист, ни о чем не жалею и ничего не стал бы менять. Я принимаю свою карьеру такой, какой она была: с моментами, полными радости и успеха, но и с трудными моментами, которые многому меня научили.

От всего сердца благодарю болельщиков, которые прошли со мной через все, всех футболистов, с которыми я имел честь разделить поле, а также каждого, кто поддерживал меня на этом пути.

Спасибо моей семье и моей любимой жене – без вас все это не имело бы смысла. Футбол стоит того, чтобы в него играть», – написал Крыховяк в соцсетях.

  • Поляк наиболее известен по выступлениям за «Локомотив», «Краснодар», «ПСЖ» и «Севилью».

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Анортосис Локомотив Краснодар Севилья ПСЖ Польша Крыховяк Гжегож
