L’Équipe составила команду футболистов, играющих за сборную лучше, чем за клуб

Издание L’Équipe создало символическую сборную футболистов, которым лучше удавалось выступление за национальную команду, чем за клуб. В нее вошли как действующие, так и закончившие карьеру игроки.

Полный список выглядит следующим образом:

Вратарь: Гильермо Очоа (Мексика).

Защитники: Мартин Касерес (Уругвай), Домагой Вида (Хорватия), Рикардо Родригес (Швейцария).

Полузащитники: Джердан Шакири (Швейцария), Поль Погба (Франция), Хорхе Вальдивия (Чили), Лукас Подольски (Германия), Хамес Родригес (Колумбия).

Нападающие: Хавьер Эрнандес (Мексика), Мирослав Клозе (Германия).

Запасные: вратарь Раис М'Боли (Алжир); защитники Пер Мертезакер (Германия); Ромен Сайсс (Марокко); полузащитники Клинт Демпси (США); Салли Мунтари (Гана); Иван Перишич (Хорватия); Кейсуке Хонда (Япония); Гжегож Крыховяк (Польша); нападающие Хоэль Кэмпбелл (Коста-Рика); Тим Кэхилл (Австралия).