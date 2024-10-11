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Лукас Подольски
Лукас Подольски
Завершил карьеру
4 июня 1985 (41)
#10 | Нападающий
180 см | 75 кг
Германия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Еще один чемпион мира-2014 завершил карьеру
22 мая
Видео
Чемпион мира 2014 года провел прощальный матч
2024.10.11 19:28
L’Équipe составила команду футболистов, играющих за сборную лучше, чем за клуб
2024.07.11 18:02
Видео
Официально: Подольски – новый игрок «Гурника»
2021.07.06 15:51
3
36-летний Подольски ведет переговоры с польским «Гурником»
2021.07.05 08:38
1
Суперлига. «Антальяспор» проиграл «Галатасараю», Кудряшов и Подольски получили красные карточки
2021.04.24 22:58
Подольски: «Суперлига – оскорбление моих убеждений. Разочарован, что в ней участвуют мои бывшие клубы»
2021.04.19 14:43
1
Кудряшов публично извинился перед Подольски за то, что назвал его лентяем
2021.01.29 23:43
Подольски: «Футбол в России отставал по популярности от хоккея, но теперь выйдет вперед»
2021.01.21 17:23
6
Подольски – о продолжении карьеры в РПЛ: «Ничего нельзя исключать. Открыт для предложений»
2021.01.21 16:35
3
Подольски: «Переговоры с «Локомотивом» велись, я встречался со Смородской»
2021.01.20 23:56
Видео
Подольски стал игроком «Антальяспора». Ранее в турецкий клуб перешел Кудряшов
2020.01.23 17:47
Подольски согласился перейти в «Антальяспор»
2020.01.18 23:57
Подольски покинул «Виссел Кобэ» по истечении срока контракта
2020.01.18 17:51
Фото
«Виссел Кобэ» назначил Иньесту капитаном вместо Подольски. Испанец перешел в клуб год назад
2019.04.23 16:32
1
Фото
Подольски провел поединок с борцом сумо
2019.03.26 16:17
3
Дебютный гол Вильи в Японии стал победным в матче против команды Торреса
2019.03.02 16:54
1
Подольски: «Сейчас дети с 7 лет тренируются, как профессионалы. Каждый думает, что его сын станет новым Месси или Роналду»
2019.01.23 20:56
2
Видео
Иньеста и Подольски поучаствовали в потасовке в матче с «Симидзу С-Палс»
2018.11.26 12:47
7
«Локомотив» был близок к покупке Фирмино, Мертенса, Подольски и Росицки
2018.09.26 13:27
22
Подольски заявил, что был близок к переходу в «Локомотив»
2017.11.11 09:52
7
Подольски: «После ЧМ-2018 мир снова заговорит о российских футболистах»
2017.11.11 08:44
8
Фото
Зидан, Дель Пьеро, Подольски, Кака и Хаби Алонсо сфотографировались в Москве с мячом ЧМ-2018
2017.11.09 22:29
15
Подольски хочет вернуться в «Кельн»
2017.11.06 08:06
1
Видео
Подольски готовит заявление в суд на сайт, назвавшего его мигрантом
2017.08.22 08:07
4
Фото
Подольски перешел в японский клуб «Виссел Кобе»
2017.07.06 10:20
6
Фото
Подольски подписал контракт с клубом из Японии
2017.06.16 12:17
1
Подольски: «Сегодня я хочу поблагодарить всех»
2017.03.23 06:15
1
Видео
Подольски дальним ударом принес Германии победу над Англией в своем последнем матче за сборную
2017.03.23 00:46
19
Матч против Англии станет для Подольски последним за сборную Германии
2017.03.16 23:22
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